Avertismentul lui Traian Băsescu legat de „orgoliul” lui Ilie Bolojan în „criza politică majoră”. „Va trebui să înțeleagă”

Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, „va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia” de guvernare destrămată, măcar pentru câteva luni.

Băsescu spune că, având în vedere actuala situaţie geo-politică, România are nevoie „rapid” de un guvern: „acum, în acest moment”.

„După părerea mea, Bolojan va trebui să înţeleagă că, pentru că blocajul e la el, faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia pentru un timp. Au stat 20 de ani împreună, ţara a fost adusă în situaţia în care este acum de ei, de tandemul PSD-PNL, de tandemul Nicu (referire la Nicolae Ciucă, n.r.) şi Marcel (Ciolacu, n.r.) şi de cine a mai fost”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, la B1 Tv.

„Deci trebuie să plătească ce au stricat. Nu pot la nesfârşit ei să strice şi să vină alţii să repare”, a mai spus fostul șef de stat.

De asemenea, fostul președinte afirmă că „Bolojan a blocat lucrurile că nu vrea cu PSD-ul, după 20 de ani în care au stat umăr la umăr”.

Băsescu a mai susținut că nu doar Ilie Bolojan, ci şi ceilalţi liberali „au fost tot timpul cu PSD-ul”.

„Dacă ar vrea să facă ceva pentru ţară, după ce a făcut atâta rău, ar fi să găsească o soluţie să guverneze măcar câteva luni împreună. Pe termen lung, depinde de momentul alegerilor, şi atunci Bolojan poate să explice de ce nu mai vrea cu PSD-ul”, a argumentat fostul șef de stat, citat de News.ro.

Conform acestuia, actuala criză este „o motivaţie” pentru ca cele două mari partide să se alieze din nou pentru guvernare.

„Până acum (liberalii, n.r.) au făcut-o de bună voie, s-au lăsat de bună voie în braţele PSD-ului, acum să o facă de nevoie, ca să rezolve o criză politică majoră”, a adăugat Traian Băsescu.

El a menţionat că preşedintele Nicuşor Dan „nu are niciun mijloc să îl forţeze” pe liderul PNL să renunţe la decizia de a nu mai face alianţă cu PSD.

Criza politică generată de moţiunea de cenzură depusă PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, adoptată de Parlament pe 5 mai, este și acum departe de soluționare, în contextul blocajului dintre partidele din fosta coaliție.

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut până acum două desemnări de premier – Eugen Tomac şi Adrian Veştea, dar doar Guvernul Veştea a ajuns la vot în Parlament, unde a fost respins. Iar PNL a anunțat de mai multe ori, ferm, că nu va mai face o coaliție de guvernare alături de social-democrați.