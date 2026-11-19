Declarația a fost făcută joi, la Shenzhen, în debutul întâlnirii istorice cu Xi Jinping și Vladimir Putin, unde președintele american a cerut cooperarea celor trei mari puteri împotriva proliferării armelor nucleare.

Liderul de la Casa Albă a vorbit în fața camerelor la complexul Kylin Villa, unde poartă joi prima reuniune în format trilateral alături de omologii săi din China și Rusia, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), potrivit BBC.

Donald Trump a spus că Statele Unite, Rusia și China se află într-o „poziție unică” pentru a discuta despre reducerea numărului de arme nucleare din lume. El a adăugat că este „vital” ca cele trei țări să colaboreze pentru a combate proliferarea nucleară în alte state, indicând drept exemplu criza din Iran.

„Asta facem în Iran. Nu vom lăsa Iranul să aibă o armă nucleară”, a declarat Donald Trump.

Tensiuni recente în jurul Iranului

Mesajul lui Donald Trump vine într-un moment în care criza iraniană și menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz pentru transportul de energie s-au aflat și pe agenda discuției bilaterale pe care președintele american a avut-o tot joi cu liderul chinez Xi Jinping.

În ultimele zile, tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut din nou, pe fondul atacurilor iraniene asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz și al avertismentelor serviciilor de informații americane privind amenințările Teheranului la adresa cetățenilor și oficialilor SUA.

În ceea ce privește un acord în trei pentru limitarea arsenalelor nucleare, idee anunțată de Donald Trump încă de luni, la plecarea spre Asia, potrivit Reuters, Beijingul privește cu reticență astfel de negocieri.

În timp ce SUA și Rusia dețin fiecare peste 5.000 de focoase nucleare, China are în jur de 500 și nu dorește să accepte restricții similare cu cele ale Washingtonului și Moscovei, a declarat pentru sursa citată Edgard Kagan, expert la think tank-ul american Center for Strategic and International Studies și fost oficial al Casei Albe.