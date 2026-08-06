Avertismentul premierului Bolojan înaintea anunțului Moody’s privind ratingul de țară. Cât timp mai are România pentru reforme

Premierul Ilie Bolojan s-a arătat încrezător că Moody’s va anunța vineri menținerea ratingului de țară al României, însă a avertizat că țara noastră mai are un interval de timp limitat pentru reforme consistente care să readucă economia pe drumul cel bun.

„Sunt optimist că, în baza a ce a făcut acest guvern și că, în afară de declarații găunoase, au fost și comportamente responsabile, că ratingul de țară va fi menținut”, a afirmat Ilie Bolojan în conferința de presă susținută după ședința de guvern de joi.

El susține că cel mai important element de care Moody’s va ține seama sunt „cifrele brute la zi”, care prezintă acțiunile făcute de o țară la data evaluării.

„Guvernul, prin ministere în parteneriat cu BNR, a avut în vedere să respecte toate înțelegerile pe care le-am făcut. Cu cât deficitul este mai mic cu atât nu amanetăm viitorul generațiilor și nu plătim valorile unor autostrăzi pe dobânzi. Într-un an de zile am făcut niște reduceri importante care au avut și costuri sociale”, a declarat Ilie Bolojan.

Al doilea element menționat de șeful Guvernului este stabilitatea politică, punct în care România nu stă foarte bine.

„Stabilitatea politică are o pondere importantă în evaluarea unei agenții. Acum când suntem la o perioadă de timp după căderea guvernului, ne dăm seama câtă iresponsabilitate a fost să dărâmi un guvern fără să pui nimic în loc”, a comentat Bolojan.

„Apetit pentru reforme scăzut”

În fine al treilea factor de care agenția de rating va ține seama este perspectiva de viitor, iar premierul Bolojan a avertizat că perioada în care România trebuie să facă ajustări este una redusă, după care va scădea înclinația guvernanților către reforme din cauza apropierii alegerilor.

„Dacă ai niște ani preelectorali sau electoral în 2028, dacă vedem declarații în spațiul public legate de faptul că putem debloca toate posturile și să creștem salarii și nu sunt probleme, dacă cineva se uită ce s-a întâmplat 2023-2024 și vedem că apetitul pentru reforme este scăzut, mai avem un spațiu probabil de 6 luni – 1 an în care guvernele care vor veni vor putea să mai corecteze ce este de corectat. Reducerea de deficit de anul viitor nu va putea fi făcută fără măsuri înainte de bugetul pe 2027”, a conchis Ilie Bolojan.

Raportul Moody’s este așteptat vineri

Agenţia Fitch a decis, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, să mențină ratingul României la „BBB-”, ultima treaptă recomandată investițiilor, țara noastră evitând astfel, la limită, să fie retrogradată la categoria „junk”, rezervată statelor considerate cu risc ridicat.

Următoarea evaluare importantă pentru România este cea a Moody’s, așteptată pe 7 august.

Moody’s este o societate americană cotată și independentă, deținută în proporție de 13% de miliardarul Warren Buffett. Fitch aparține în majoritate societății franceze Fimalac, fondată de Marc Ladreit de Lacharrière și în proporție de 20% de grupul Hearst.