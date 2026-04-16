Avertismentul SUA către cumpărătorii de petrol iranian. China, vizată în mod direct

Un petrolier descarcă țiței importat la terminalul din portul Qingdao, provincia Shandong, China, pe 4 ianuarie 2026. FOTO: CFOTO / imago stock & people / Profimedia

Statele Unite au amenințat miercuri că îi vor plasa pe lista sancțiunilor pe cumpărătorii de petrol iranian, afirmând că SUA cred că Beijingul va suspenda aceste achiziții, în contextul în care Washingtonul a impus un blocaj maritim asupra Iranului, scrie Reuters.

„Am informat țările că, dacă achiziționează petrol iranian și dacă banii iranieni se află în băncile lor, suntem dispuși să aplicăm sancțiuni secundare”, le-a spus reporterilor de la Casa Albă secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Blocada navală a armatei americane asupra Iranului a început luni, pe măsură ce războiul împotriva Iranului a intrat în a șaptea săptămână. China cumpăra anterior peste 80% din petrolul transportat de Iran.

„Credem că, odată cu această blocadă, achizițiile Chinei vor fi întrerupte”, a spus Bessent.

Trezoreria SUA a trimis, de asemenea, o scrisoare către două bănci chineze și „le-a comunicat că, dacă putem dovedi că există bani iranieni care circulă prin conturile lor, atunci suntem dispuși să aplicăm sancțiuni secundare”, a adăugat Bessent.

Ambasada Chinei în Statele Unite nu a răspuns imediat unei solicitări de a oferi un punct de vedere după declarațiile lui șefului Trezoreriei americane, menționează Reuters.

Administrația Trump afirmă de mult timp că exercită „presiune maximă” asupra Iranului în legătură cu programul său nuclear și cu sprijinul acordat grupărilor miliatante din Orientul Mijlociu, deși petrolul plasat sub sancțiuni a continuat să ajungă în China.

Departamentul Trezoreriei SUA a vizat, de asemenea, infrastructura de transport a petrolului iranian, impunând miercuri sancțiuni împotriva a peste douăzeci de persoane, companii și nave.

Măsura a venit la câteva săptămâni după ce Washingtonul a emis o derogare de 30 de zile de la sancțiunile asupra petrolului iranian transportat pe mare, derogare care, potrivit lui Bessent, a permis luna trecută ca aproximativ 140 de milioane de barili să ajungă pe piețele globale, în încercarea de a reduce presiunea generată de războiul din Orientul Mijlociu asupra aprovizionării globale cu energie.

Bessent a confirmat miercuri că măsura derogării, emisă pe 20 martie și care urmează să expire pe 19 aprilie, nu va fi reînnoită.

De asemenea, SUA nu au reînnoit derogarea privind petrolul rusesc transportat pe mare, care a expirat sâmbătă.

Reuters a relatat anterior că Trezoreria SUA a trimis scrisori către China, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și Oman, identificând băncile care au permis activități ilicite iraniene și avertizându-le că se vor confrunta cu măsuri punitive din partea SUA.