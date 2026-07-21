Avertismentul transmis Bulgariei de către Iran

Ministerul de externe de la Teheran a avertizat marți autoritățile de la Sofia să nu permită Statelor Unite să utilizeze teritoriul Bulgariei pentru operații militare împotriva Iranului, care ar transforma-o în „complice a agresorilor”, potrivit Reuters.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmail Baghaei, a declarat că orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului este echivalentă cu complicitate la „agresiune și crime de război”, conform presei locale, a scris Agerpres.

Oficialul iranian a solicitat Bulgariei să nu devină „complice a agresorilor și a celor care încalcă legea”.

Guvernul bulgar a anunțat că va cere parlamentului să dea undă verde pentru a fi staționate cel mult opt avioane cisternă ale SUA, folosite pentru alimentarea în zbor a altor aeronave, la baza aeriană de la Bezmer, la aproximativ 260 de km la sud-este de Sofia.

Ce spune președinta Bulgariei

Președinta bulgară Iliana Iotova declarase că prezența avioanelor americane KC-135 și a unui contingent de până la 250 de militari americani la baza aeriană Bezmer nu echivalează cu o implicare a țării sale în război, potrivit BTA.

Iotova a explicat că aprobarea parlamentului este obligatorie, iar guvernul bulgar respectă legea.

Agenția bulgară de știri a scris că în Bulgaria au mai fost staționate aeronave de realimentare în zbor ale forțelor aeriene ale SUA. Avioanele în cauză au staționat pe aeroportul din Sofia și urmau să rămână acolo până la sfârșitul lui mai, dar perioada de desfășurare a fost prelungită până la final de iunie. Acestea au plecat de pe aeroport în termenul stabilit.