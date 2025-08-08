Avertismentul UE pentru Israel, după ce a fost aprobat planul de ocupare a orașului Gaza

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat vineri planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza și de a-i expulza pe palestinieni, avertizând că „o astfel de decizie trebuie să aibă consecințe” asupra relațiilor dintre UE și Israel, relatează AFP.

„Îndemn cu fermitate guvernul israelian să își reconsidere decizia”, a scris Antonio Costa pe platforma X.

„O astfel de decizie trebuie să aibă consecințe asupra relațiilor UE-Israel, care vor fi evaluate de Consiliu”, a continuat el.

„Situația din Gaza rămâne dramatică, iar decizia guvernului israelian nu va face decât să o agraveze și mai mult”, a adăugat președintele Consiliului European.

Un mesaj a transmis vineri și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a cerut Israelului să abandoneze planul privind teritoriul palestinian.

„Decizia guvernului israelian de a-și extinde operațiunea militară în Gaza trebuie reconsiderată”, a declarat ea pe X.

Președinta Comisiei Europene a cerut, totodată, eliberarea tuturor israelienilor prizoneri în Gaza, precum și „acces imediat și neîngrădit” în teritoriu pentru ajutoarele umanitare.

Poziții divergente în UE

Blocul comunitar s-a străduit să ia măsuri în privința războiului și a blocadei israeliene din Fâșia Gaza, însă este divizat între susținători fermi ai Israelului, cum era cazul Germaniei, și cei care îi apără pe palestinieni, ca Spania.

În iulie, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a prezentat o serie de opțiuni pentru a pedepsi Israelul, după ce acesta a fost găsit vinovat de încălcarea unui acord de cooperare cu UE pe motive ce țin de drepturile omului.

De atunci, Bruxelles-ul a propus suspendarea accesului Israelului la finanțarea UE pentru startup-urile tehnologice, o mișcare pe care statele membre încă nu au aprobat-o.

Tot luna trecută, UE a perfectat un acord pentru a spori accesul ajutoarelor în Gaza, însă oficiali de rang înalt susțin că acesta a fost implementat doar parțial.

Germania și-a schimbat dramatic tonul vineri, când a anunțat o suspendare a exporturilor de echipamente militare către Israel care ar putea fi folosite în Fâșia Gaza.

În aceeași zi, Belgia a anunțat convocarea ambasadorului israelian pentru a-și exprima „dezaprobarea totală” față de planurile Israelului de a prelua controlul militar asupra Gaza.

Schimbare de ton și la Bruxelles

Teresa Ribera, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, a declarat joi pentru Politico că abordarea Israelului „seamănă foarte mult” cu un genocid, referindu-se la oamenii care mor de foame, sunt strămutați sau uciși în Fâșia Gaza.

Remarcile au fost făcute la două zile după scrisoarea trimisă de trei grupuri politice din Parlamentul European – Socialiștii, Verzii și Stânga – către liderii UE și Kaja Kallas.

„Există dovezi clare că în Gaza este comis un genocid”, au scris cele trei grupuri politice, cerând măsuri.