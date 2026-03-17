Avertismentul unui laureat Nobel despre factura războiului din Iran. Cine este adevăratul câștigător al conflictului

Car alegoric cu caricaturile lui Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu și Ursula von der Leyen, la Carnavalul din Viareggio, Italia, 2 februarie 2026. FOTO: Bremec/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Oamenii obișnuiți vor trebui să plătească factura războiului dintre SUA-Israel și Iran, iar Rusia este adevăratul câștigător al conflictului, a afirmat marți reputatul economist american Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel, citat de agenția italiană de presă ANSA.

„Îi vedem pe americani plătind prețul în ce privește creșterea prețurilor la petrol și a prețurilor la tot ce importă, cu efecte de-a lungul întregului lanț de aprovizionare”, a remarcat Stiglitz, într-un interviu acordat înainte de a participa la ediția pe 2026 a Simpozionului UE privind taxele de la Bruxelles.

„Statele Unite aveau deja o criză a scumpirii traiului, iar acum este și mai severă. Până acum, Iranul a determinat creșteri bruște ale prețurilor la petrol și gaze, dar ne așteptăm ca, dacă situația continuă, aceste creșteri să se extindă și la alimente, aluminiu și multe alte materii prime”, a mai spus economistul, potrivit Agerpres.

„Câțiva câștigători”

„Există câțiva câștigători. Companiile petroliere o duc foarte bine. (…) Glumeam cu un reprezentant al guvernului norvegian și mi-a spus: «e un lucru foarte bun pentru Norvegia»”, a menționat profesorul Joseph E. Stiglitz, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 2001.

Economistul american și laureat al Premiului Nobel pentru Științe Economice, Joseph Stiglitz, la Paris, 1 octombrie 2025. FOTO: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Economistul american a punctat că, „deci, există câștigători și, din păcate, Rusia este un mare câștigător”.

„Nu numai că (președintele american Donald) Trump a redus sancțiunile împotriva Rusiei, dar prețul petrolului rusesc a crescut vertiginos. Acesta este unul dintre cele mai grave lucruri pe care ți le poți imagina pentru democrație”, a adăugat Stiglitz.