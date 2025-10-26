Avertismentul unui medic: Vitamina D este esențială, dar nu trebuie luată în exces. Ce se întâmplă dacă luăm prea multă

Vitamina D este esenţială pentru sănătatea oaselor şi pentru funcţionarea optimă a sistemului imunitar, dar nivelurile excesive în organism pot duce însă la hipercalcemie, cu efect asupra funcţiei renale şi a funcţiei inimii, a explicat Carmen Cristescu, medic primar de medicină internă, potrivit News.ro

Un pacient cu boală cronică renală sau pacienţii care au patologie care ţine direct de rinichi sau cu patologie cardio-vasculară importantă nu ar trebui să administreze vitamina D fără avizul medicului, a spus Dr. Carmen Cristescu.

Confuzia, apatia, oboseala, greaţa, vărsăturile, durerile abdominale, setea excesivă, eliminarea unei cantităţi mari de urină, aritmiile sunt simptome care pot fi asociate cu hipercalcemia şi în acest caz este important ca pacienţii să fie evaluaţi de medic care decide concret care este conduita terapeutică de urmat.

Vitamina D este esențială, dar nu în exces

„Vitamina D este esenţială pentru sănătatea oaselor şi pentru funcţionarea optimă a sistemului imunitar. Vitamina D în exces poate duce la o calcificare rapidă pereţilor arteriali, poate agrava, adică poate contribui la deteriorarea funcţiei renale atunci când există o patologie preexistentă. Practic depunerea calciului în oase sub influenţa vitaminei D este întotdeauna ţinta pe care ne-o propunem, dar la o categorie anume de pacienţi, pe care medicul cumva îi poate identifica. Vitamina D în exces poate face mai mult rău decât bine.

Vitamina D este un co-factor pe care ar trebui să-l administreze nu doar copiii, în mod deosebit în rândul copiilor ca să prevenim rahitismul, dar ea ar trebui administrată atât copiilor cât şi adulţilor, deopotrivă.

Când o dozăm? De regulă, la iniţierea tratamentului. De regulă, la nou-născut nu putem doza de rutină pentru că ştim clar că acolo copilul nu are acea expunere periodică la soare, nevoia de vitamina d în cazul unui nou născut este una mai mare, dar şi aici indicaţia de administrare şi doza de vitamina d trebuie să fie pusă de medicul neonatolog, medicul pediatru, medicul de familie, în funcţie de particularităţile pe care acel copil le prezintă pentru că şi nou născuţii se pot naşte cu numite patologii care să determine o administrare diferită a dozelor de vitamină D”, a explicat Dr. Cristescu.

„Suplimentarea nu se face niciodată după ureche”

În rândul vârstnicilor, dozarea, adică analiza nivelului vitaminei D din sânge ar trebui să se facă la iniţierea tratamentului, spune Dr. Carmen Cristescu, şi monitorizată cu o anumită frecvenţă, în funcţie de particularităţile fiecărui pacient. Suplimentarea nu se face niciodată după ureche, avertizează medicul, cu atât mai mult în cazul pacienţilor care au deja afecţiuni renale sau ale inimii.

„În rândul adulţilor, cu cât sunt mai înaintaţi în vârstă, dozarea ar trebui să se facă la iniţierea tratamentului şi ulterior monitorizată de două ori pe an, depinde de particularităţile fiecărui pacient în parte.

Nivelul optim este de 30 ng la ml, este foarte important nivelul optim pentru că vitamina D contribuie la un tonus bun atât al sistemului osteo-muscular , cât şi la nivel cognitiv, la nivelul imunităţii, este un factor foarte important în activitatea noastră metabolică curentă.

Expunerea la soare este esenţială şi tocmai pentru că în sezonul rece ne expunem mai puţin atunci se consideră necesar să suplimentăm, dar suplimentarea nu se face după ureche, niciodată.

Dacă administrăm doze mici, între 500 şi 1000 de unităţi pe zi, nu ar trebui să fie sfârşitul lumii, depinde,încă o dată, de patologiile pe care le avem. Un pacient cu boală cronică renală, pacienţi care au patologie care ţine direct de rinichi sau cu patologie cardio-vasculară importantă nu ar trebui să administreze vitamina d deloc fără avizul medicului. Celelalte categorii de pacienţi pot să administreze doze mici, în condiţii de siguranţă, dacă această administrare nu se face pe perioade foarte foarte lungi, adică dacă luăm iarna, trei luni, ca supliment de principiu ar trebui să fim bine, cu menţiunea ca, la un moment dat, să şi dozăm ca adulţi, la începutul verii să vedem exact unde ne situăm”, a mai explicat pentru News.ro Dr. Carmen Cristescu.

