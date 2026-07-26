Avertizare cod galben de vijelii pentru jumătate din țară. Meteorologii au anunțat unde vor fi furtuni

ANM a emis o alertă cod galben de vreme extremă pentru toată ziua de luni valabilă pentru zone din 21 de județe.



În intervalul 27 iulie, ora 12 – 27 iulie, ora 22 în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei precum și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Cod galben de vijelii în intervalul 27 iulie, ora 12 – 27 iulie, ora 22

Județele vizate zone vin județele: Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Mureș, Arad, Alba, Timișoara, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Suceava, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

Conform meteorologilor, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.