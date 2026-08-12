Trei alerte meteo emise de meteorologi pentru azi. Ce zone sunt vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis trei avertizări cod galben de caniculă, intensificări ale vântului, precum și perioade de instabilitate atmosferică și averse torențiale, valabile în mai multe zone pe parcursul zilei de miercuri.

Primul cod galben este valabil în intervalul orar 10:00 – 21:00, în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, unde temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei.

Conform ANM, indicele temperatură-umezeală în jurul pragului critic de 80 de unități va fi local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.

Avertizare cod galben de caniculă în intervalul 12 august, ora 10:00 – 12 august, ora 21:00. Sursă foto: ANM

A doua avertizare cod galben de vânt puternic este valabil pentru sudul Moldovei și estul Munteniei, în intervalul orar 10:00 -16:00, respectiv județele: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.

În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 – 70 km/h. Intensificări ale vântului cu viteze de 40 – 45 km/h vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei, arată ANM.

Cod galben de vânt puternic valabil în intervalul 12 august, ora 10:00 – 12 august, ora 16:00. Sursă foto: ANM

Cea de-a treia alertă cod galben va afecta cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei, între orele 13:00 și 21:00. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50 – 70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp (1 – 3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 – 30 litri/mp și izolat de peste 40 litri/mp. Județele afectate total sunt: Gorj, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, iar parțial: Sibiu, Brașov, Covasna, Buzău și Prahova.

Cod galben de furtuni în intervalul 12 august, ora 13:00 – 12 august, ora 21:00. Sursă: ANM

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Transilvania, restul Olteniei, iar seara și noaptea și în sud-vestul Munteniei, au mai transmis meteorologii.