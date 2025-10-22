Avioane de luptă F-16, ridicate de la sol de România în timpul atacului rusesc. „Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene”

Ministerul Apărării a anunţat că au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean al Dunării, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de drone în spaţiul aerian național. Comandantul misiunii a avut „aprobarea prealabilă pentru angajarea ţintelor aeriene”, a precizat MApN.

Conform sursei citate, populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat din timp un grup de ținte aeriene care se deplasau spre zona brațului Chilia și a Deltei Dunării.

„Conform procedurilor, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat, în jurul orei 00.50, pentru cercetarea situației. Au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României. Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României. În jurul orei 02.35, au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu două aeronave de luptă germane Eurofighter Typhoon, pentru a executa misiuni de Poliție Aeriană Întărită”, a transmis MApN.

Mesajul pentru încetarea alertei aeriene pentru populația din nordul județului Tulcea a fost transmis în jurul orei 03.00, iar aeronavele au revenit, în siguranță, în bazele aeriene, în jurul orelor 03.00, respectiv 03.50, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Specialiștii vor căuta posibile drone căzute pe malul românesc al Dunării

O echipă alcătuită din specialiști ai MApN, MAI, și SRI va merge miercuri într-o misiune de cercetare a zonei de pe malul românesc al Dunării, din proximitatea localităților ucrainene atacate noaptea trecută, pentru evaluarea situației.

MApN a condamnat ferm „acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse” și a subliniat că acestea reprezintă „o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre”.

„Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, a transmis MApN.

Atac rusesc lângă graniță

Șeful administrației militare pentru regiunea Odesa, Oleg Kipper, a anunțat miercuri dimineața pe canalul de Telegram că rușii au lansat un atac masiv asupra infrastructurii civile din regiunea aflată la Marea Neagră și la granița cu România.

Potrivit oficialului ucrainean, în urma atacurilor cu drone de luptă în orașul Ismail, infrastructura energetică și portuară a fost avariată și au izbucnit incendii.

„Din fericire, nu au existat victime în urma bombardamentului. Alimentarea cu energie electrică a orașului este restabilită treptat, infrastructura critică funcționează cu generatoare”, a declarat Kipper.

Oficialul a declarat în jurul orei 8.40 că există în continuare o alertă aeriană în vigoare în regiune.

Kievul și alte orașe ucrainene au fost vizate de un atac masiv în timpul nopții. Cel puțin două persoane au murit și mai multe au fost rănite în capitala ucraineană, potrivit primarului Vitali Kliciko.