Avioane de vânătoare F-16 au interceptat aeronave în apropiere de clubul de golf al lui Donald Trump din Bedminster

Avioane de vânătoare F-16 ale Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) au interceptat două aeronave de aviație generală în zona Bedminster, New Jersey, după ce acestea au încălcat restricții temporare de zbor, a scris Fox News.

Conform oficialilor, aeronavele de aviație generală au fost escortate în siguranță în afara zonei restricționate, de către avioanele NORAD, organizație militară comună SUA-Canada pentru monitorizarea și apărarea aerospațială.

Restricțiile temporare de zbor vizau zona Bedminster, unde președintele american Donald Trump s-a deplasat în acest weekend pentru turneul LIV Golf New York, găzduit de clubul său de golf.

Înainte ca liderul Statelor Unite să aterizeze în New Jersey, NORAD anunțase că va asigura respectarea unor restricții temporare de zbor dispuse de autoritățile americane de resort pentru acest weekend.

Piloții și publicul fuseseră informați, de asemenea, că în zonă ar putea fi prezente și mijloace de apărare cu baza la sol ale armatei americane.

Cu ocazia incidentului de astăzi, oficialii americani le-au amintit piloților din aviația generală să verifice sistemul de notificări înainte de fiecare zbor, pentru cele mai recente informații despre proceduri de zbor și eventuale restricții.

Restricțiile temporare de zbor sunt adesea emise pentru a limita operațiunile aeronavelor în zonele desemnate pentru deplasări prezidențiale, evenimente sportive majore, preocupări de securitate națională și alte evenimente speciale.