Avioane militare zboară astăzi deasupra Bucureștiului, cu ocazia Zilei Aviaţiei Române

O ceremonie militară și un spectacol aerian cu avioane de luptă și elicoptere are loc duminică dimineață la București, cu ocazia sărbătoririi Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene.

Ziua Aviaţiei Române este sărbătorită duminică, la Monumentul Eroilor Aerului din Piaţa Aviatorilor urmând să aibă loc o ceremonie militară şi religioasă, au anunțat Forțele Aeriene Române.

Ziua Aviaţiei este marcată pe 20 iulie, dată la care este prăznuit Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al aviatorilor.

Aeronave militare ale Forţelor Aeriene Române vor survola, de la ora 10:00, Monumentul Eroilor Aerului.

„Monumentul va fi survolat de aeronave militare aparţinând Forţelor Aeriene Române – F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, AN-30, IAR-330, precum și elicoptere tip EC-135 SMURD, S-70M BlackHawk și o aeronavă Bombardier Learjet 75 aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, elicoptere tip SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informaţii, aeronave Extra 300 aparținând Aeroclubului României, precum și aeronave de tip Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene”, au anunţat Forţele Aeriene Române.

Zborurile de antrenament ale aeronavelor militare cu această ocazie au avut loc în perioada 16-18 iulie, de la ora 10.00.