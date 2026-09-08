Avioanele NATO au fost mobilizate de 700 de ori în ultimii doi ani pentru a intercepta aeronave rusești

Președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, a avertizat că amenințările la adresa securității cu care se confruntă NATO sunt reale, scrie Kyiv Post.

Avioanele de vânătoare ale NATO au fost mobilizate de aproape 700 de ori în ultimii doi ani pentru a intercepta aeronave rusești care se apropiau sau se comportau în mod imprevizibil în apropierea spațiului aerian al Alianței, a declarat luni amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO.

Vorbind la baza navală din Taranto, în sudul Italiei, Dragone a afirmat că această cifră demonstrează că amenințările la adresa securității cu care se confruntă NATO nu sunt ipotetice.

„Amenințările sunt reale și sunt numeroase”, a spus Dragone, menționând Rusia și grupările teroriste, precum și amenințări mai puțin vizibile, cum ar fi dezinformarea, atacurile hibride și statele autoritare care contestă ordinea internațională.

„Șapte sute de decolări în doi ani. Faceți calculul: aproape una pe zi”, a spus Dragone.

Era „3.0” a NATO

Dragone și-a prezentat, de asemenea, viziunea privind „NATO 3.0” – o Alianță reechilibrată, în care membrii europeni își asumă un rol mai important alături de Statele Unite.

El a afirmat că NATO revine la misiunea sa principală de apărare colectivă, în timp ce se confruntă cu amenințări din toate direcțiile, inclusiv atacuri convenționale și hibride, precum și amenințări din est, sud și din Arctica.

În declarațiile anterioare, Dragone a afirmat că NATO trebuie să se adapteze mai bine la presiune, în loc să o absoarbă pur și simplu.

„Antifragilitatea este avantajul strategic al secolului XXI”, a scris el, comparând un pahar fragil care se sparge sub presiune cu un mușchi care devine mai puternic tocmai datorită acesteia.

El a susținut că superioritatea strategică viitoare nu va aparține neapărat celor care dispun de cele mai avansate arme, ci celor capabili să „învețe mai repede, să decidă mai repede, să producă mai repede, să inoveze mai repede și să-și revină mai repede” atât în timp de pace, cât și în timpul crizelor și al războiului.