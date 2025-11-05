VIDEO Momentul în care un avion UPS se prăbușește după ce a pierdut un motor la decolare, provocând un incendiu uriaș, în Louisville

Un avion cargo UPS s-a prăbușit la scurt timp după decolare în Louisville, Kentucky. Sursă foto: HANDOUT / AFP / Profimedia

Un avion de marfă UPS s-a prăbușit și a provocat un incendiu major la scurt timp după ce a decolat marți de pe aeroportul internațional din Louisville, Kentucky, ucigând cel puțin șapte persoane, inclusiv toate cele trei aflate la bordul aeronavei, și rănind alte 11 persoane la sol, au declarat oficialii americani, informează Reuters.

Flăcările provocate de accident, care a avut loc puțin înainte de apusul soarelui, au aprins o serie de incendii la sol într-un coridor industrial adiacent aeroportului, forțând autoritățile să oprească operațiunile aeroportuare pe durata nopții, potrivit autorităților.

Aeroportul din Louisville, care găzduiește UPS Worldport, un hub global pentru operațiunile de transport aerian ale companiei de transport maritim și cea mai mare facilitate de manipulare a coletelor din întreaga lume, urma să se redeschidă miercuri dimineață.

Resturile avionului au rămas împrăștiate pe două piste.UPS a declarat într-o alertă de serviciu marți seara că orele de livrare programate pentru coletele aeriene și internaționale „pot fi afectate” de această întrerupere.

Prayers needed in Louisville right now pic.twitter.com/qC32ULCwJC — Big Blue Rando_HPS (@allUKball) November 4, 2025

Avionul cu trei motoare era alimentat cu combustibil pentru un zbor de 8 ore și jumătate până la Honolulu. Conform UPS, aeronava transporta un echipaj format din trei persoane. Oficialii au declarat ulterior că niciunul dintre ei nu a supraviețuit.

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

Echipajul a murit

Primarul orașului Louisville, Craig Greenberg, a declarat reporterilor într-o conferință de presă târzie că au fost confirmate patru victime la sol, iar alte 11 persoane rănite au fost transportate la spitale.

Separat, guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a declarat că numărul total al victimelor era de cel puțin șapte, iar numărul morților era de așteptat să crească. El a declarat mai devreme că unii dintre supraviețuitori au suferit leziuni „foarte grave”.

NEW: Security camera captures crash of UPS Flight 2976 in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/mZkDUSidvs — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

Postul de televiziune WLKY, afiliat CBS, a difuzat imagini video ale accidentului în momentul producerii acestuia. În imagini se vedea un incendiu pe una dintre aripi în momentul decolării avionului, iar la impactul cu solul s-a produs o explozie.

Avionul a pierdut un motor

Mai multe clădiri dintr-o zonă industrială din spatele pistei au luat foc după accident, iar un fum negru și dens s-a ridicat pe cer.

„Zborul UPS 2976 s-a prăbușit marți, 4 noiembrie, în jurul orei 17:15, ora locală, după ce a decolat de pe Aeroportul Internațional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky”, a declarat Administrația Federală a Aviației într-un comunicat.

O întrebare cheie pe care anchetatorii o vor analiza este de ce un motor pare să se fi desprins de avion înainte de prăbușire, a declarat o persoană informată în legătură cu acest subiect, menționând niște imagini video cu resturi pe aerodrom. Cauza incendiului este, de asemenea, necunoscută.

Expertul american în siguranța aeriană și pilotul John Cox a declarat că anchetatorii vor trebui să analizeze de ce avionul cu trei motoare nu a mai putut zbura după ce primul motor a luat foc.

„Este un incendiu prea mare pentru a fi un incendiu normal, tipic pentru un motor”, a spus Cox. „Este mult prea mare.”

„Acel avion ar fi trebuit să zboare cu două motoare. Așadar, acum trebuie să analizăm ce a cauzat imposibilitatea zborului”, a adăugat el.

Aeronava a decolat, apoi a picat brusc

Flightradar24 a declarat că avionul, care a început să opereze pentru UPS în 2006, a zburat marți dimineață de la Louisville la Baltimore, înainte de a se întoarce la Louisville. Zborul de la Louisville la Honolulu durează de obicei 8 ore și jumătate, a declarat serviciul de urmărire a zborurilor.

Avionul a urcat la o altitudine de 53 de metri și a atins o viteză de 340 de km/h înainte de a efectua o coborâre bruscă, potrivit datelor de la Flightradar24.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a declarat că acesta va conduce ancheta și că va trimite o echipă la fața locului.

NTSB are nevoie, de obicei, de 12 până la 24 de luni pentru a finaliza o anchetă, a stabili cauza probabilă și a emite recomandări pentru a ajuta la evitarea incidentelor similare.

UPS este cel mai mare angajator din Louisville, oferind 26.000 de locuri de muncă în zonă, potrivit publicației Louisville Business First.