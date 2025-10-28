Avion de mici dimensiuni prăbușit. Autoritățile din Kenya se tem că toate persoanele aflate la bord au murit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit marți dimineață în regiunea de coastă Kwale din Kenya, în timp ce se îndrepta spre Rezervația Națională Maasai Mara. 12 persoane sunt date dispărute, iar autoritățile se tem că au murit, scrie CNN.

Prăbușirea a avut loc într-o zonă deluroasă și împădurită, la aproximativ 40 de kilometri de aerodromul Diani, au precizat autoritățile. Pasagerii erau toți turiști străini, iar naționalitățile acestora urmează să fie confirmate.

Autoritatea Aeronautică Civilă a Kenyei a anunțat că la bordul aeronavei de tip Cessna Caravan se aflau 12 persoane, iar autoritățile investighează cauza accidentului. Nu se știe câți dintre aceștia erau pasageri și câți membri ai echipajului.

Avionul s-a prăbușit la câteva minute după decolare și a izbucnit în flăcări, lăsând la locul accidentului o epavă carbonizată, au anunțat oficialii.

Martorii au declarat pentru AP că au auzit o bubuitură puternică, iar când au ajuns la fața locului au găsit resturi umane de nerecunoscut.

Compania aeriană Mombasa Air Safari a declarat pentru AP că colaborează cu autoritatea aviației civile și că actualizările despre accident vor fi comunicate prin intermediul acesteia.

Rezervația Națională Maasai Mara este o destinație turistică populară, renumită pentru migrația anuală a animalelor din Serengeti, Tanzania.