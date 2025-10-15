Avionul cu care Pete Hegseth se întorcea în SUA, nevoit să aterizeze în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbriz. Anunțul Pentagonului

Avionul care îl transporta miercuri pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat o aterizare neprogramată în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbrizul aeronavei, a anunțat Pentagonul, adăugând că demnitarul este în siguranță, relatează Reuters.

„Avionul a aterizat în conformitate cu procedurile standard și toți cei aflați la bord, inclusiv secretarul Hegseth, sunt în siguranță”, a comunicat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-o postare pe X.

On the way back to the United States from NATO’s Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth’s plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 15, 2025

Pete Hegseth se întorcea dintr-o scurtă deplasare la Bruxelles, unde a participat miercuri la o reuniune a miniştrilor apărării din NATO.

Nu este prima dată când un avion militar american care transporta înalți oficiali a întâmpinat probleme tehnice. Mai devreme în cursul anului, un avion al U.S. Air Force, cu care secretarul de stat Marco Rubio se deplasa spre Munchen, în Germania, a fost forțat să revină la Washington din cauza unei probleme tehnice.