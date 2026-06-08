Avionul privat al legendei din baseball Yadier Molina s-a prăbușit și a explodat pe un aeroport din Republica Dominicană

Pilotul și copilotul unui avion privat închiriat de vedeta de baseball Yadier Molina au murit în urma unui accident survenit duminică pe pista unui aeroport din Republica Dominicană, au declarat autoritățile aeronautice și fostul jucător, scrie AFP.

Pilotul și copilotul aeronavei, ambii americani, au decedat. „Nu s-a semnalat prezența niciunui pasager” la bord, a precizat Institutul Dominican de Aviație Civilă, care a emis un comunicat în cursul serii.

Conform acestui comunicat, „aeronava a declarat o situație de urgență în timp ce se afla la aproximativ 16 mile marine sud-vest de La Romana”, un aeroport internațional situat în estul Republicii Dominicane, și s-a prăbușit în timp ce se întorcea la aeroport pentru o aterizare de urgență.

Según lo publicado por el exgrandesligas Yadier Molina en su cuenta de Instagram, el avión que se accidentó en el que fallecieron el piloto y el copiloto, únicos a bordo se dirigía a Texas para recogerlo a él y a su familia. El accidente ocurrió en La Romana, República… pic.twitter.com/mTi7uM7wNZ — Mike Rodriguez (@mikedeportes) June 8, 2026

Yadier Molina a explicat câteva ore mai târziu că avionul decolase spre Texas pentru a-l transporta pe el, familia și prietenii săi în Puerto Rico.

„Condoleanțe piloților și familiilor lor”, a scris pe contul său de Instagram fostul jucător al echipei St. Louis Cardinals.

Portoricanul este considerat unul dintre cei mai buni catcheri din istoria Ligii Majore Americane. În cei 19 ani de carieră (2004-2022), a câștigat de două ori World Series. În prezent, el este antrenorul echipei Navigantes de Magallanes din Venezuela și a condus echipa națională a Puerto Rico la două ediții ale World Baseball Classic.

Yadier Molina. Sursă foto: Fernando Llano / AP / Profimedia

Un videoclip publicat pe rețelele de socializare arată o coloană imensă de fum la aeroport, în timp ce camioanele-cisternă aruncă apă pentru a încerca să stăpânească flăcările.

A fost deschisă o anchetă pentru a determina cauzele accidentului acestui aparat de tip Gulfstream G200, un avion privat cu o capacitate de opt până la optsprezece pasageri.

În 2021, nouă persoane au murit într-un accident care a implicat un avion privat care decola de pe aeroportul internațional Las Américas, din Santo Domingo. Printre victime se afla producătorul muzical portorican José Ángel Hernandez, mai cunoscut sub numele de Flow La Movie.

Republica Dominicană, renumită pentru plajele și arhitectura sa colonială, a primit aproape 12 milioane de turiști în 2025, ceea ce o face a doua destinație turistică din America Latină.