Avionul Spartan folosit de Nicuşor Dan în deplasări externe are de acum comunicaţii permanente în timpul zborului

Aeronava militară Spartan folosită de preşedintele Nicuşor Dan în deplasările externe a fost modernizată şi are comunicaţii permanente şi extinse în timpul zborului, au precizat vineri surse oficiale, citate de agenția Agerpres.

În luna ianuarie, după ce a rămas blocat pe aeroportul din Paris din cauza condiţiilor meteo, şeful statului declara că avionul Spartan nu are facilităţi de comunicaţii cu exteriorul.

La jumătatea lunii ianuarie, Ministerul Apărării Naţionale a efectuat un test de comunicaţii pe aeronava militară Spartan folosită de şeful statului, pentru a verifica dacă pot fi folosite în siguranţă echipamentele ce facilitează conexiunea la internet în timpul zborului.

„A fost efectuat primul test de comunicaţii pe aeronava Spartan. S-au obţinut datele tehnice şi s-au trimis producătorului pentru a verifica dacă există interferenţe. În acest moment se aşteaptă ca producătorul să transmită dacă există sau nu interferenţe. S-a verificat accesul la internet”, spunea atunci ministrul Radu Miruţă.

Echipamentele au fost instalate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale.