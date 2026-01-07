Nicușor Dan, blocat peste noapte în Paris. De ce nu poate ajunge în țară avionul militar Spartan cu care a zburat în Franța

Președintele Nicușor Dan nu se va putea întoarce din Franța în România în noaptea de marți spre miercuri, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din țara noastră.

Pe fondul vremii nefavorabile, avionul militar de tip Spartan, care l-a transportat pe șeful statului român la Paris, nu poate ateriza în România, scriu Agerpres, Antena 3 CNN și Digi24.

Astfel, aeronava militară cu care Nicușor Dan și jurnaliștii români au ajuns la Paris nu va mai decola din capitala franceză pentru că ceața groasă din București ar împiedica aterizarea aeronavei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, avertizări Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului în jumătatea de nord a țării până joi dimineața, precum și o informare de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger, care este valabilă până vineri dimineața.

Tot marți, ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că companiile aeriene au primit deja ordin să anuleze cel puțin 40% din zborurile de la principalul aeroport Charles de Gaulle din Paris în dimineața următoare și un sfert din zborurile de la aeroportul Orly, mai mic.

De altfel, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis și o atenționare de călătorie pentru Franța, care vizează un cod portocaliu de ninsori abundente și polei.

Potrivit unui comunicat al MAE, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei și vestul regiunii Champagne-Ardennes.

„Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban și interurban, traficului feroviar și aerian. Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 și 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle și 25% din zborurile programate între orele 6:00 și 14:00 pe aeroportul Orly”, menționează comunicatul MAE.

Nicușor Dan, explicații despre avionul prezidențial

Președintele a ales să efectueze deplasarea către capitala Franței la bordul avionului de tip Spartan, înainte de decolare Nicușor Dan explicându-le jurnaliștilor faptul că România nu își permite un avion prezidențial.

El a spus că această alegere explică „reducerea de 30 de milioane” a cheltuielilor Administrației Prezidențiale. Șeful statului a anunțat că va face demersuri pentru achiziționarea unei aeronave prezidențiale „la momentul potrivit”, dar că „nu e momentul acum”.

„Acum nu e momentul, dar, de exemplu, în acest avion (Spartan, n.r.) nu avem comunicaţii. Eu, patru ore şi jumătate, am fost deconectat de realitatea din România şi nu e normal acest lucru”, a afirmat Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte deplasările mai lungi în care nu va putea folosi un avion militar, Nicuşor Dan a răspuns că situaţia va fi evaluată „de la caz la caz”.

„Urma să mergem în Columbia, la reuniunea aia. Şi atunci urma să închiriem un avion. Pentru că ăsta nu bate până acolo. O să se ia o decizie de la caz la caz. Dacă e o locaţie comercială, cum ar fi Washington sau New York, atunci e simplu. Dacă nu, de la caz la caz”, a mai declarat marți şeful statului, citat de News.ro.

Luni, Nicuşor Dan a anunţat că cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât s-a angajat în iulie.

Președintele a participat, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern din cadrul țărilor care alcătuiesc „Coaliţia de Voinţă”, la Paris.