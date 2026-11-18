Un avocat român care a folosit citări neverificate generate de inteligența artificială a primit interdicție de reprezentare sau asistare a justițiabililor în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) pentru o perioadă de doi ani, a transmis miercuri CEDO într-un comunicat de presă.

Decizia a fost luată la 13 noiembrie, după ce Camera învestită cu cererea în care avocatul era unul dintre cei doi reprezentanți a constatat că observațiile depuse de către acesta conțin numeroase erori privind jurisprudența Curții.

„Printre acestea se numără citarea unor cauze inexistente („halucinate”), citarea unor paragrafe fictive din hotărâri și decizii autentice ale Curții, precum și citarea unor cauze existente, dar irelevante pentru argumentele invocate sau care contrazic în mod flagrant susținerile pe care pretind că le sprijină”, a transmis CEDO.

Avocatul a recunoscut că a folosit programe de inteligență artificială pentru redactarea observațiilor și a descris greșelile drept „inexactități” și „erori de citare”.

„Camera a constatat că documentul cuprinde erori numeroase, repetate și de substanță, corespunzând unui tipar, nu simple greșeli de citare izolate, drept pentru care a concluzionat că avocatul nu și-a respectat îndatoririle profesionale și deontologice impuse de Curte, obligații care se regăsesc și în dreptul intern”, se mai arată în documentul citat.

Camera a transmis Președintelui Curții o propunere motivată de excludere a avocatului de la reprezentarea justițiabililor în fața Curții, pe o perioadă de doi ani. Președintele a aprobat propunerea.