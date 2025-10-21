Avocat trimis în judecată, după ce a lovit un jandarm în gât, în timpul protestului pro-Georgescu din iulie

Un avocat din Bucureşti a fost trimis în judecată pentru ultraj, fiind acuzat că a lovit în luna iulie un jandarm, în timpul unui protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu în Piaţa Victoriei.

„În fapt, în data de 20.07.2025, în jurul orei 17:30, inculpatul ar fi lovit în zona gâtului pe persoana vătămată, jandarm din cadrul Direcţiei de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu de asigurare a ordinii publice cu ocazia „Protestului naţional, ieşiţi din casă dacă vă pasă”, desfăşurat în Piaţa Victoriei, în Bucureşti”, a transmis, marţi, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, citat de Agerpres.

Avocatul agresor se numeşte Mircea Popa, conform datelor de pe portalul instanţelor.

Dosarul a fost înaintat Curţii de Apel Bucureşti.

Pe 20 iulie, câteva sute de persoane au protestat împotriva Guvernului, în Piaţa Victoriei, unde au scandat lozinci de susținere a lui Călin Georgescu. În timpul manifestației, au avut loc mai multe îmbrânceli cu jandarmii.

Un bărbat a fost prins cu un cuţit, iar altul a venit cu o dubă plină cu saci de cartofi pe care intenţiona să îi distribuie pentru a fi folosiți în timpul mitingului, potrivit Jandarmeriei Capitalei.

Tot atunci, şoferii a două camioane au blocat pentru câteva zeci de minute traficul pe Autostrada A1 pe sensul Piteşti – Bucureşti. Unul dintre ei s-a urcat pe cabină şi a fluturat steagul tricolor.