Avocatul Poporului atacă la CCR ordonanța pentru programul SAFE, după o sesizare făcută de AUR

Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la Ordonanța de Urgență 38/2006, care se referă la investițiile din apărare. Demersul vine în urma unei sesizări făcute de AUR, care a acuzat Guvernul interimar de „uzurpare”.

În sesizarea formulată, Avocatul Poporului acuză o încălcare a obligației constituționale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ și nerespectarea interdicției constituționale privind emiterea ordonanțelor de către un Guvern demis.

Guvernul Bolojan susținea că actul normativ a fost adoptat în 4 mai, cu o zi înainte de moțiunea de cenzură PSD-AUR prin care a fost demis, și că l-a repus pe ordinea de zi a ședinței din 8 mai pentru a lua act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ pentru această ordonanță.

În schimb, Renate Weber susține că „forma extinsă a proiectului nu fusese supusă procedurii de avizare în momentul desfășurării ședinței din 4 mai” și că procesul de adoptare „nu fusese finalizat” la acel moment.

Totodată, potrivit Avocatului Poporului, nu a fost respectată ordinea de sesizare a camerelor – ordonanța trebuia să ajungă întâi la Camera Deputaților, nu la Senat.

În plus, Avocatul Poporului reclamă o încălcare a interdicției de adoptare a ordonanțelor de urgență care produc efecte negative asupra exercițiului unor drepturi sau libertăți, având în vedere că prin ordonanță „sunt instituite mecanisme de trecere silită în proprietatea privată a statului atât a bunurilor mobile, cât și a celor imobile”, iar „reglementarea unui asemenea mecanism prin ordonanță de urgență este (…) neconstituțională prin ea însăși, indiferent de justificarea invocată”.

AUR acuză un „caz fără precedent”

Partidul condus de George Simion susține că Guvernul, deși a fost demis prin moțiune, a semnat o ordonanță de urgență „ce afectează proprietatea privată, drepturile salariaților, ale funcționarilor publici și ale contribuabililor”.

„Aceasta nu este guvernare, este uzurpare”, a scris AUR într-un comunicat din 9 mai, în care anunța că a decis să sesizeze Avocatul Poporului.

AUR susține că fosta guvernare a fost „construită pe abuz, aroganță și dispreț față de reguli”.

„Faptul că Avocatul Poporului a decis să sesizeze CCR confirmă gravitatea situației și arată că demersul AUR a fost unul legitim și necesar. România nu poate fi condusă prin improvizații, presiuni și încălcări ale Constituției. Nimeni nu este deasupra legii, nici măcar un premier care se considera de neînlocuit”, a declarat AUR într-un comunicat transmis în 11 mai, cu o zi înainte ca Avocatul Poporului să anunțe oficial că a sesizat CCR.

Ce spunea Guvernul interimar

În 8 mai, când susținea că a repus proiectul pe ordinea de zi pentru a lua act de avizul negativ al Consiliului Legislativ, Guvernul interimar menționa că repunerea pe ordinea de zi a fost realizată conform articolului 43 alineat 1 din HG 561/2009 coroborat cu articolul 10 din Legea nr. 24/2000 şi nu are în vedere o adoptare/readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai.

„Ordonanţa de urgenţă are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investiţiile din industria de apărare, având în vedere oportunităţile create de accesarea programului SAFE, şi să protejeze activele unor companii declarate strategice prin hotărâre a Guvernului”, declara Guvernul.

„Completările aduse în şedinţa de Guvern ordonanţei de urgenţă au fost motivate de importanţa şi urgenţa reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poate emite ordonanţe de urgenţă pe perioada interimatului”, mai scria în comunicat.