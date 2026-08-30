Ayatolahhul Khamenei, mesaj de unitate către țările musulmane: Trebuie să înțelegeți planul dușmanului

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a făcut apel la țările musulmane să se unească împotriva Statelor Unite și a Israelului într-un mesaj scris duminică, la șase luni de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, transmite AFP.

Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului, pe 28 februarie, nu a mai fost văzut în public de atunci, iar autoritățile nu au difuzat nicio înregistrare video sau audio cu el.

„Soluția problemelor Oummei (comunității musulmane) constă în unitatea de cuvânt, prietenie și cooperare pe calea binelui”, a declarat ayatollahul, potrivit site-ului său oficial.

SUA și Israelul sunt „dușmanii tuturor”

„Oricine, indiferent de funcția pe care o ocupă, face ceva care duce la divizarea dintre musulmani și creează conflicte în cadrul comunității musulmane, în cunoștință de cauză sau nu, în mod voluntar sau involuntar, a servit obiectivele dușmanilor islamului”, a adăugat el.

El a făcut apel la liderii țărilor din regiune să „își vadă adevăratul dușman, să îi înțeleagă planul și să îl combată”, desemnând Statele Unite și Israelul drept dușmanii tuturor, și nu doar ai Iranului.

Ca răspuns la ofensiva israelo-americană, Iranul a vizat țările aliate ale Washingtonului din regiune, în special Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Kuweit, Qatar și Bahrain.

Relațiile Teheranului cu capitalele din regiune s-au deteriorat de atunci.

Liderul suprem, care are ultimul cuvânt în ceea ce privește marile decizii ale Iranului, a făcut din nou apel la conducătorii și poporul iranian să lase deoparte divergențele și să se unească în lupta împotriva dușmanilor declarați ai țării, Statele Unite și Israel, subliniind că nu trebuie „să se permită în niciun fel apariția unor divergențe” în rândul poporului iranian.

Vineri, într-o altă declarație scrisă, acesta afirmase că „este interzis să se comită orice acțiune care să dăuneze coeziunii sociale”.

De asemenea, el a făcut apel la de-dolarizarea progresivă a economiei iraniene și la consolidarea producției pentru relansarea economiei, după luni de blocadă navală americană și decenii de sancțiuni internaționale, pentru care Statele Unite au anunțat luni o înăsprire.