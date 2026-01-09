Ayatollahul Ali Khamenei, mesaj pentru Trump, în toiul protestelor care zguduie Iranul / Atac la adresa manifestanților care au ieșit în stradă

Ayatollahul a spus vineri că unii manifestanți vor să îl mulțumească pe liderul SUA, provocând pagube bunurilor publice. El a asigurat că Teheranul nu va tolera mercenarii care lucrează pentru străini, scrie Reuters.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, i-a cerut vineri lui Donald Trump să își vadă de problemele din propria țară.

Khamenei a vorbit după aproape două săptămâni de proteste care au zguduit țara și după o serie de declarații prin care Trump și-a arătat susținerea pentru manifestanți, avertizând regimul de la Teheran să nu declanșeze o represiune.

Ayatollahul a mai spus că unii manifestanți vor să îl mulțumească pe liderul SUA, provocând pagube bunurilor publice. El a asigurat că Teheranul nu va tolera mercenarii care lucrează pentru străini.

Proteste masive au cuprins Iranul în decembrie și au continuat de atunci în fiecare zi, extinzându-se în tot mai multe orașe.

Activiștii au anunțat că Internetul a fost blocat la nivel național joi. Măsura a coincis cu apelurile la noi proteste lansate de Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah al Iranului, care a fost răsturnat în timpul Revoluției Islamice din 1979.

Agenția de știri Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA, a relatat că cel puțin 34 de protestatari și patru membri ai forțelor de securitate au fost uciși, iar 2.200 au fost arestați în timpul tulburărilor. Alte surse spun că peste 40 de oameni au fost uciși.

Probleme economice, sloganuri politice

Protestele au început pe 28 decembrie, când comercianții Marelui Bazar au ieșit în stradă în capitala Teheran pentru a-și exprima nemulțumirea față de o nouă scădere bruscă a valorii monedei iraniene, rialul, față de dolarul american pe piața liberă.

Rialul a atins un minim istoric în ultimul an, iar inflația a crescut la 40%, pe fondul sancțiunilor impuse programului nuclear al Iranului, care afectează o economie deja slăbită de proasta gestionare și corupția guvernului.

Studenții s-au alăturat rapid protestelor, care au început să se extindă și în alte orașe, mulțimile scandând frecvent sloganuri împotriva liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, și, uneori, în sprijinul lui Reza Pahlavi, fiul exilat al fostului șah al Iranului.

Clipuri filmate miercuri au arătat mulțimi care protestau în Qazvin, la nord-vest de Teheran, și scandând sloganuri precum „Moarte dictatorului” – o referire la Khamenei – și „Trăiască șahul”.

Avertismentul lui Trump: „Vor plăti scump”

Președintele Donald Trump a avertizat din nou, joi, autoritățile iraniene să nu ucidă protestatarii. „Li s-a spus foarte ferm că dacă vor face asta, vor plăti scump”, a spus Trump.

Adresându-se iranienilor, Trump a spus: „Nimic nu se compară cu libertatea. Sunteți un popor curajos. Este păcat de ce s-a întâmplat țării voastre”.

Ulterior, într-un interviu acordat jurnalistului Hugh Hewitt, președintele american a fost întrebat dacă se va întâlni cu Reza Pahlavi, fiul fostului shah. „L-am urmărit și pare o persoană cumsecade, însă nu sunt sigur că ar fi potrivit în acest moment să fac acest lucru ca președinte”, a spus președintele SUA.

Un mesaj de susținere a protestatarilor a venit și din partea vicepreședintelui JD Vance. „În mod evident, regimul iranian are multe probleme, iar după cum a spus președintele, cel mai inteligent lucru pe care puteau să-l facă – acum două luni, dar este valabil și azi – este să aibă o negociere reală cu SUA privind programul lor nuclear”, a spus Vance.

Prudență, după avertismentele lui Trump

Dr. Sanam Vakil, directorul programului pentru Orientul Mijlociu al think-tank-ului Chatham House din Londra, a declarat pentru BBC că protestele au devenit rapid politice și sunt alimentate de furia profundă a populației.

„Oamenii sunt sătui. Nu au perspective de viitor. Viața de zi cu zi devine din ce în ce mai dificilă”, a spus ea.

„Dacă mișcarea se intensifică și dacă în stradă ies mai mulți oameni, (protestele) vor deveni mai serioase și, desigur, răspunsul guvernului va deveni mai violent”.

Sadegh Zibakalam, profesor de științe politice la Universitatea din Teheran, a declarat că autoritățile iraniene ar putea rezista unei represiuni mai dure din cauza amenințărilor lui Trump.

„Unii lideri iranieni – comandanții Gărzii Revoluționare și forțele de securitate – sunt poate puțin mai prudenți și nu se grăbesc să reprime mulțimea de data aceasta, de teamă că acest lucru ar putea provoca o intervenție americană”, a declarat el pentru BBC.