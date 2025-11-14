Azerbaidjanul protestează după ce o rachetă rusă i-a avariat ambasada de la Kiev: „O încălcare inacceptabilă a dreptului internațional”

Azerbaidjanul a anunțat vineri că a transmis un protest ferm ambasadorului Rusiei, după ce o rachetă Iskander a avariat ambasada sa de la Kiev, transmite Reuters.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Baku, explozia rachetei a distrus o parte din zidul perimetral al ambasadei și a provocat pagube serioase în incintă. Nimeni nu a fost rănit, iar purtătorul de cuvânt al ministerului a precizat că ambasada își continuă activitatea.

Administrația prezidențială de la Baku a anunțat că președintele azer Ilham Aliyev a avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în care cei doi au condamnat incidentul, iar Aliyev l-a calificat drept o încălcare inacceptabilă a dreptului internațional.

Ministerul de Externe a precizat că atacuri aeriene ruse au avut loc în apropierea ambasadei și în ianuarie 2024, și în august 2025, primul lăsând un crater mare în zonă, iar al doilea provocând pagube clădirilor din apropiere.

Consulatul Azerbaidjanului din Harkov a fost grav avariat într-un atac aerian în martie 2022. În plus, două atacuri cu drone rusești, produse în august anul acesta, au rănit angajați și au avariat infrastructura unui depozit de combustibil al companiei azere de stat SOCAR din regiunea Odesa.

În cadrul întâlnirii cu ambasadorul rus, „s-a subliniat că astfel de atacuri asupra misiunilor noastre diplomatice sunt inacceptabile și s-a cerut ca partea rusă să desfășoare o investigație adecvată și să ofere o explicație detaliată”.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au efectuat peste noapte lovituri masive asupra unor obiective din industria militară a Ucrainei și asupra infrastructurii energetice care le alimentează.

Relațiile dintre Rusia și Azerbaidjan au fost grav afectate în decembrie anul trecut, când un avion de pasageri azer s-a prăbușit, provocând moartea a 38 de persoane, după ce apărarea antiaeriană rusă a tras asupra sa din greșeală, incident pe care președintele Vladimir Putin l-a descris drept „tragic”.

Putin s-a întâlnit luna trecută cu Aliyev și a promis despăgubiri pentru familiile victimelor.