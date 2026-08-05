B365.ro: Wolt și Summer Well livrează brățările de acces în festival direct la ușile festivalierilor

Pregătirile pentru Summer Well pot începe direct din aplicația Wolt. În perioada 3-7 august, festivalierii își pot comanda brățara de acces prin Wolt și o pot primi direct la adresa aleasă. Utilizatorii care au un abonament Wolt beneficiază de livrare gratuită, astfel că pot bifa încă un lucru de pe lista de pregătiri pentru festival, fără să mai facă un drum în plus.

Brățara ajunge direct la adresa aleasă

Pentru a comanda brățara, participanții trebuie să intre în shop-ul Summer Well din aplicația Wolt și să plaseze comanda în perioada 3-7 august. În ultima zi de campanie, 7 august, serviciul va fi disponibil doar până la ora 13:00.

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Articol susținut de Wolt