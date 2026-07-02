BAC 2026, proba la alegere a profilului. Cine dă examen la Fizică, Biologie, Geografie, Logică sau Informatică

Absolvenții de liceu susțin joi, 2 iulie, proba la alegere a profilului și specializării de la Bacalaureat 2026. În funcție de profilul urmat, candidații au de ales între mai multe discipline, precum Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie. Examenul începe la ora 9:00, iar timpul de lucru este de trei ore.

Proba de joi, 2 iulie, este proba la alegere a profilului și specializării (E.d) și reprezintă a treia probă scrisă pentru majoritatea candidaților.

Elevii aleg disciplina în funcție de profilul și specializarea absolvite.

La profilul real și la profilul tehnologic, disciplinele la alegere sunt:

Fizică;

Chimie;

Biologie vegetală și animală;

Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană;

Informatică.

La profilul umanist și la profilul vocațional, candidații pot susține examen la:

Geografie;

Logică, argumentare și comunicare;

Psihologie;

Economie;

Sociologie;

Filosofie.

Fiecare elev susține o singură probă la alegere, potrivit specializării urmate și opțiunii făcute la înscriere.

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate.

Proba începe la ora 9:00. Din momentul distribuirii subiectelor, elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

Candidații nu pot intra în sală cu telefoane mobile, smartwatch-uri, căști sau alte dispozitive electronice și nici cu materiale ajutătoare care nu sunt permise de regulament. Tentativa de fraudă duce la eliminarea din examen.

Calendarul probelor scrise la BAC 2026, sesiunea iunie-iulie:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a)

1 iulie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d)

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b), pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale, până la ora 12:00

7 iulie 2026, 14:00-18:00, și 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Rezolvarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale