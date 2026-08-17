BAC 2026, sesiunea de toamnă. Ministrul Educației anunță când vor fi publicate rezultatele: „La fiecare trei candidați, unul va avea motive să zâmbească”

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat că autoritățile intenționează să publice rezultatele sesiunii de toamnă de la examenul de Bacalaureat marți, 18 august, mai devreme de ora 9.

Potrivit ministrului, 1 din 3 candidați „va avea motive să zâmbească”.

„Ne-am planificat ca mâine, până la ora 9, să publicăm online rezultatele acestei sesiuni de Bacalaureat. La fiecare trei candidați, unul va avea motive să zâmbească. Celor care nu vor reuși de această dată le spun că un examen nereușit acum nu închide drumul lor mai departe. Îi încurajez să se pregătească în continuare, iar zâmbetul va fi al lor în 2027”, a anunțat Mihai Dimian, luni, într-o postare pe Facebook.

Rezultatele finale vor fi anunțate în 24 august

La cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an s-au înscris peste 33.000 de candidați, conform anunțului făcut de Ministerul Educației într-un comunicat din 7 august.

Dintre aceștia, peste 22.000 de candidați au provenit din promoţia curentă, iar peste 11.000, din promoțiile anterioare.

Ministerul Educației mai preciza atunci că după afișarea primelor rezultate candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii și pot formula contestații, marți, miercuri și joi.

„Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, explica instituția.

Rezultatele finale vor fi anunțate luni, 24 august.