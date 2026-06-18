BAC la Istorie. Cum se rezolvă fiecare cerință și unde pierd elevii cele mai multe puncte. Recomandările unei profesoare de la Colegiul „Sf. Sava”

Mulți elevi pierd puncte la BAC la Istorie nu pentru că nu cunosc materia, ci pentru că nu răspund exact la ceea ce cere subiectul. Profesoara Radu Elena Denis de la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București explică ce urmăresc evaluatorii la fiecare tip de cerință, care sunt greșelile întâlnite cel mai des în lucrările de examen și cum poate fi valorificat punctajul oferit de textele-suport.

Răspunsurile corecte la cerințele 1-5 de la subiectele I și II aduc 46 de puncte, care, împreună cu cele 10 puncte din oficiu, depășesc pragul necesar pentru promovarea probei.

Proba scrisă la Istorie (E.c), susținută de elevii de la profilurile umaniste și vocaționale pe 30 iunie 2026, cuprinde trei subiecte a câte 30 de puncte fiecare. Nota finală este calculată din totalul celor 90 de puncte ale subiectelor, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

Deși textele-suport și temele istorice diferă de la un an la altul, structura examenului și tipurile de cerințe rămân aceleași. Subiectele sunt construite pe baza celor nouă teme din programa de Bacalaureat, iar elevii întâlnesc în fiecare an aceleași categorii de cerințe: identificarea informațiilor din surse, relații cauză-efect, puncte de vedere, argumentare istorică și redactarea unui eseu.

Potrivit profesoarei Radu Elena Denis, unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știe elevii este că o parte semnificativă din punctaj poate fi obținută doar prin citirea atentă a textelor-suport.

Cerințele care folosesc informațiile direct din surse aduc suficiente puncte pentru promovarea examenului, însă mulți candidați le tratează superficial și pierd puncte valoroase încă din prima parte a probei. Pe baza explicațiilor oferite de profesoara Radu Elena Denis, am analizat fiecare tip de cerință din examen, diferențele dintre formulări precum „menționați”, „precizați”, „prezentați” sau „argumentați” și cele mai frecvente greșeli care îi costă pe elevi puncte importante la evaluare.