BAC la Română. Cum iei toate cele 10 puncte la subiectul al II-lea. Schema de rezolvare care te ajută indiferent de textul primit

În fiecare an, elevii primesc una dintre următoarele cerințe la subiectul al II-lea al probei scrise la Limba și literatura română din cadrul bacalaureatului: perspectivă narativă, rolul notațiilor autorului, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice sau două modalități de caracterizare a personajului. Deși exercițiul valorează doar 10 puncte, poate face diferența dintre o notă bună și una foarte bună. Profesoara de Limba și literatura română Cristina Văduva, de la Colegiul Național „Sf. Sava”, explică, pas cu pas, cum trebuie construit răspunsul și unde apar cele mai frecvente greșeli.

Proba scrisă la Limba și literatura română (proba E.a.) deschide examenul de Bacalaureat 2026. Elevii de la profilurile real și tehnologic susțin examenul pe 29 iunie 2026, iar cei de la profilurile uman și pedagogic primesc subiecte adaptate filierei urmate.

Subiectul al II-lea este adesea considerat de elevi mai accesibil decât eseul de la subiectul al III-lea. Tocmai această impresie îi face însă pe mulți să piardă puncte importante. În realitate, evaluatorii urmăresc o structură foarte precisă, iar răspunsurile care sar peste anumite etape sunt depunctate chiar dacă ideile generale sunt corecte.

Potrivit profesoarei Cristina Văduva, primul lucru pe care trebuie să îl înțeleagă elevii este că subiectul al II-lea nu verifică doar cunoștințele de teorie literară, ci și capacitatea de a construi un text coerent: „Fiind vorba de scrierea unui text, trebuie să se regăsească cele trei părți: introducere, cuprins și încheiere”, explică profesoara.

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