BAC la Română. Cum se rezolvă corect subiectul I și unde pierd elevii cele mai multe puncte. Recomandările unei profesoare

Subiectul I de la Limba și literatura română din examenul de Bacalaureat valorează 50 de puncte din cele 90. Este partea examenului pe care mulți elevi o consideră cea mai accesibilă, însă profesorii spun că aici se pierd frecvent puncte din motive aparent minore: răspunsuri formulate incomplet, citate lipsă, concluzii uitate sau omiterea unor cerințe. Cristina Văduva, profesoară de limba română la Colegiul Național „Sf. Sava” din București, explică modul în care este construit subiectul I și ce trebuie să urmărească elevii pentru a obține punctaj maxim.

Proba de Limba și literatura română este prima probă scrisă din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026. În sesiunea de vară, aceasta este programată pe 29 iunie 2026 și este susținută de toți absolvenții de liceu, indiferent de profil.

Subiectul I are o miză importantă: valorează 50 de puncte din cele 90 acordate pentru rezolvarea lucrării, iar baremul este aplicat foarte strict. „Pentru că baremul nu permite jumătăți de măsură, elevul nu poate primi 0,5 sau 1,5 puncte. Fie îndeplinește criteriul și primește punctajul întreg, fie nu îl îndeplinește și primește zero”, explică profesoara Cristina Văduva. Acesta este unul dintre motivele pentru care subiectul I produce surprize la corectare. Chiar și atunci când elevul înțelege textul și cunoaște materia, puncte importante pot fi pierdute dacă răspunsul nu respectă exact cerința formulată în subiect. Cum este construit subiectul I și ce urmăresc evaluatorii la fiecare exercițiu explică profesoara, pas cu pas, în ghidul de mai jos.

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