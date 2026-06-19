Bacalaureat 2026. Modele de subiecte la Matematică pentru elevii de clasa a XII-a. Ce exerciții pot primi la examen

Elevii de clasa a XII-a care vor susține examenul de Bacalaureat în 2026 au la dispoziție modelele oficiale de subiecte publicate de Ministerul Educației. Probele scrise la BAC 2026 încep pe 29 iunie cu examenul la limba și literatura română, iar pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, la care mulți candidați susțin Matematica.

Modelele publicate arată structura examenului și tipurile de exerciții pe care le pot întâlni elevii de la profilurile Mate-Info, Științe ale Naturii, Tehnologic și Pedagogic.

Candidații de la profilurile real și tehnologic vor susține examenul la matematică, în timp ce elevii de la profilul umanist vor susține examenul la istorie.

Potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației pe subiecte.edu.ro, proba la matematică este alcătuită din trei subiecte, fiecare notat cu câte 30 de puncte. Elevii primesc și 10 puncte din oficiu, iar timpul de lucru este de trei ore.

La Subiectul I, elevii trebuie să rezolve exerciții scurte care verifică noțiuni de bază din programa de liceu. În modelul pentru profilul Mate-Info apar exerciții cu progresii aritmetice, funcții, logaritmi, geometrie analitică și trigonometrie.

Subiectul al II-lea conține exerciții de algebră și matrice, iar la unele profiluri apar și sisteme de ecuații sau aplicații ale polinoamelor și funcțiilor.

La Subiectul al III-lea, elevii trebuie să rezolve probleme mai complexe care implică analiză matematică, funcții, derivate și integrale. Punctajul este acordat atât pentru răspunsul corect, cât și pentru prezentarea completă a rezolvării.

Ce diferă în funcție de profil la Matematică BAC 2026

Modelele de subiecte sunt diferite pentru profilurile Mate-Info, Științe ale Naturii, Tehnologic și Pedagogic. De exemplu, la Mate-Info elevii primesc exerciții mai complexe de analiză matematică și algebră, în timp ce la profilul Tehnologic și la Pedagogic accentul este pus pe exerciții adaptate programei studiate la clasă.

Rezolvarea variantelor-model este una dintre cele mai folosite metode de pregătire înaintea examenului.

Filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică-Informatică. Filiera vocațională, profilul militar, specializarea Matematică-Informatică

Barem de evaluare:

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale

Barem de evaluare:

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii BAC 2026

Barem de evaluare:

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare

Barem de evaluare:

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie

Probele scrise:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului

– Proba obligatorie a profilului 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

– Proba la alegere a profilului și specializării 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă

Rezultate și contestații