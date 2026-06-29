Examenul de BAC la Română 2026 are loc astăzi. Prima probă scrisă la Bacalaureat 2026

Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat 2026 încep luni, 29 iunie. Prima probă de la BAC 2026 este cea la Limba și literatura română. La nivel național, peste 130.000 de candidați din promoția curentă și din seriile anterioare sunt așteptați să susțină examenul de BAC 2026 în sesiunea iunie-iulie.

Proba la Limba și literatura română deschide sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2026.

În zilele următoare, candidații vor susține proba obligatorie a profilului, proba la alegere a profilului și specializării, iar elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține și proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Probele scrise încep la ora 9:00, după distribuirea subiectelor în sălile de examen. Candidații au la dispoziție trei ore (180 de minute) pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea acestora. Elevii care termină mai devreme pot părăsi sala cel mai devreme după o oră și jumătate de la începerea probei.

Ce au voie și ce nu au voie candidații la examen, la BAC 2026

Candidații la BAC 2026 trebuie să intre în sala de examen cu un act de identitate valabil și cu instrumentele de scris permise pentru probă. La probele scrise, lucrările se redactează cu pastă sau cerneală albastră, iar la disciplinele la care este necesar, desenele și graficele se realizează cu creion negru.

Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, căști, tablete, manuale, dicționare, notițe, ciorne, ghiozdane, rucsacuri sau orice alte materiale ori dispozitive care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor sau pentru comunicarea cu exteriorul. Acestea trebuie lăsate în spațiile special amenajate de centrul de examen.

Candidații care sunt surprinși având asupra lor materiale interzise sau care încearcă să copieze ori să comunice cu alte persoane în timpul probei sunt eliminați din examen, indiferent dacă au folosit sau nu materialele respective. Lucrările sunt supravegheate audio-video pe toată durata examenului.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării;

– Proba la alegere a profilului și specializării; 3 iulie – Limba și literatura maternă.

Rezultate la BAC 2026