Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Proba la alegere a profilului: cine dă examen la Fizică, Biologie, Geografie, Logică sau Informatică / Modele de subiecte

Candidații la Bacalaureatul de toamnă 2026 susțin miercuri, 12 august, proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de profilul absolvit, elevii pot da examen la Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie. Proba începe la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Proba E.d) este a treia probă scrisă din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026, după Limba și literatura română, susținută luni, 10 august, și proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, de marți, 11 august.

Peste 33.000 de candidați s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Nu toți susțin însă toate probele, deoarece candidaților le pot fi recunoscute probele promovate în sesiunile anterioare.

La ce discipline pot da elevii examen la proba la alegere la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Disciplina este aleasă în funcție de filiera, profilul și specializarea absolvite.

La profilul real și la profilul tehnologic, disciplinele la alegere sunt:

Fizică;

Chimie;

Biologie vegetală și animală;

Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană;

Informatică.

La profilul umanist și la profilul vocațional, candidații pot susține examen la:

Geografie;

Logică, argumentare și comunicare;

Psihologie;

Economie;

Sociologie;

Filosofie.

Fiecare candidat susține o singură disciplină la proba la alegere, în funcție de specializarea absolvită și de opțiunea făcută la înscriere.

Modele de subiecte pentru proba la alegere la BAC 2026

Candidații pot consulta modelele de subiecte pentru disciplinele la care susțin examenul.

Model Subiecte Geografie BAC 2026:

Model Subiecte Biologie BAC 2026

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană:

Biologie vegetală şi animală:

Model subiecte Fizică BAC 2026

Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului:

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională – profilul militar:

Barem de evaluare:

Model subiecte Chimie BAC 2026

Chimie anorganică:

Chimie organică:

Model subiecte Informatică BAC 2026

Model subiecte Logică BAC 2026

Model subiecte Economie BAC 2026

Model subiecte Sociologie BAC 2026

Model Subiecte Filosofie BAC 2026

Model subiecte Psihologie BAC 2026

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Tot pe 18 august, candidații își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații, în intervalul 14:00-18:00.

În zilele de 19 și 20 august continuă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, iar în perioada 20-21 august are loc soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 24 august.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.