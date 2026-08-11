Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Subiectele la Matematică și Istorie pe care le-au avut de rezolvat elevii anul trecut / Modele de subiecte

Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 susțin marți, 11 august, proba obligatorie a profilului. Elevii dau examen la Matematică sau Istorie, în funcție de profil și specializare. Proba începe la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Peste 33.000 de candidați s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026, cu aproape 10% mai mulți decât anul trecut, potrivit datelor Ministerului Educației. Cifra arată câți candidați s-au înscris la sesiunea din august, nu câți vor da marți proba la Matematică sau Istorie. Cei care au promovat deja unele probe le pot echivala.

Proba obligatorie a profilului diferă în funcție de filieră, profil și specializare. La Matematică susțin examenul candidații de la profilul real și cei de la filiera tehnologică. Subiectele diferă în funcție de specializare.

La Istorie susțin examenul candidații de la profilurile pentru care aceasta este disciplina obligatorie, inclusiv cei de la profilul umanist.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

Probele scrise din sesiunea de toamnă au loc în perioada 10-13 august:

10 august – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august – proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august – proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august 2026. În aceeași zi începe și etapa de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 24 august.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un candidat trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie de minimum 6 la probele scrise.

Ce subiecte au primit elevii la Matematică la Bacalaureatul din vară

La sesiunea din vară a Bacalaureatului 2026, candidații au susținut proba la Matematică pe 1 iulie. Examenul fusese programat inițial pe 30 iunie, dar a fost amânat cu o zi din cauza caniculei.

Subiectele au fost împărțite în trei părți, cu exerciții și probleme din algebră, analiză matematică și geometrie.

Subiectele la Matematică de la BAC 2026, sesiunea din vară:

Profil real, Mate-Info:

Profil tehnologic:

Profil real, Științele Naturii:

Ce subiecte au primit elevii la Istorie la Bacalaureatul din vară

Tot pe 1 iulie, candidații de la profilul umanist și de la specializările pentru care Istoria este disciplina obligatorie au susținut proba scrisă la Istorie.

La Subiectul I, elevii au primit două surse despre Convenția de la Paris din 1858, Unirea Principatelor și domnia lui Alexandru Ioan Cuza, pe baza cărora au avut de rezolvat mai multe cerințe.

La Subiectul al III-lea, candidații au avut de redactat un eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Printre cerințe s-au numărat prezentarea unei Constituții adoptate în perioada stalinistă, menționarea unor acțiuni ale României în relațiile internaționale din perioada 1955-1969 și a unei practici politice din perioada 1970-1988, precum și formularea unui punct de vedere argumentat despre democrația din România în intervalul 1990-1997.

Subiectele la Istorie de la BAC 2026, sesiunea din vară:

Ce subiecte au primit elevii la Bacalaureatul de toamnă 2025

La sesiunea de toamnă a Bacalaureatului de anul trecut, proba obligatorie a profilului a avut loc pe 12 august 2025.

Subiecte la Matematică BAC 2025, sesiunea august, filiera tehnologică:

Subiecte Matematică BAC 2025, sesiunea august – la mate-info

Subiectele la Istorie la Bacalaureatul de toamnă 2025

La Istorie, candidații au avut de rezolvat trei subiecte. La Subiectul al III-lea, elevii au avut de redactat un eseu despre evoluția României în perioada 1947-1985.