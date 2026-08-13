Bacalaureat 2027 începe mai devreme. Când sunt programate primele probe și ce se schimbă la corectarea lucrărilor

Probele de competențe de la Bacalaureat 2027 ar urma să aibă loc în timpul anului școlar, iar examenele scrise încep pe 14 iunie. Proiectul pus în consultare publică de Ministerul Educației aduce și reguli noi pentru corectarea lucrărilor.

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea Bacalaureatului din 2027. Documentul stabilește calendarul celor două sesiuni ale examenului și regulile după care ar urma să fie organizate și evaluate probele.

În prima sesiune, elevii claselor a XII-a și a XIII-a ar urma să încheie cursurile pe 4 iunie, iar prima probă scrisă a Bacalaureatului va avea loc zece zile mai târziu, pe 14 iunie. Competențele sunt programate mai devreme, în luna aprilie.

Anul acesta, evaluarea competențelor în prima sesiune a bacalaureatului a avut loc între 8 și 17 iunie, iar probele scrise s-au desfășurat între 29 iunie și 3 iulie. Din cauza valului de caniculă din săptămâna examenului a doua probă scrisă a fost amânată cu o zi, o măsură fără precedent.

Competențele de la Bac 2027, programate în aprilie

Potrivit calendarului propus, înscrierea pentru probele de competențe va avea loc între 5 și 9 aprilie 2027.

Probele sunt programate astfel:

12-14 aprilie – evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – proba A;

– evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – proba A; 14-16 aprilie – evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă – proba B;

– evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă – proba B; 19-21 aprilie – evaluarea competențelor într-o limbă străină – proba C;

– evaluarea competențelor într-o limbă străină – proba C; 21-23 aprilie – evaluarea competențelor digitale – proba D.

Probele se organizează la nivelul unităților de învățământ, iar pentru fiecare dintre ele este prevăzut un interval de cel mult trei zile lucrătoare.

Calendarul complet al primei sesiuni de Bacalaureat 2027

5-9 aprilie – înscrierea pentru probele de competențe;

12-14 aprilie – Limba română, proba orală;

14-16 aprilie – Limba maternă, proba orală;

19-21 aprilie – competențele într-o limbă străină;

21-23 aprilie – competențele digitale;

31 mai – 4 iunie – înscrierea la probele scrise;

4 iunie – încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a;

14 iunie – Limba și literatura română, proba scrisă;

15 iunie – proba obligatorie a profilului;

17 iunie – proba la alegere a profilului și specializării;

18 iunie – Limba și literatura maternă;

23 iunie – rezultatele inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

24-25 iunie – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

28-30 iunie – soluționarea contestațiilor;

1 iulie – afișarea rezultatelor finale.

Regulă nouă propusă pentru corectarea lucrărilor la Bac 2027

Una dintre schimbări vizează lucrările pentru care cei doi profesori evaluatori acordă note care diferă cu mai mult de un punct. În acest caz, platforma îi va notifica automat, iar profesorii vor trebui mai întâi să își reanalizeze punctajele.

Dacă diferența se menține, lucrarea va fi trimisă altor doi evaluatori. Din cele patru note acordate vor fi eliminate cea mai mare și cea mai mică, iar nota finală va fi media celor două note rămase, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Când are loc sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2027

A doua sesiune a Bacalaureatului 2027 este programată în lunile iulie și august. Înscrierile ar urma să aibă loc între 12 și 19 iulie, probele de competențe între 2 și 6 august, iar cele scrise între 9 și 12 august. Rezultatele finale sunt programate pentru 23 august.

Calendar Bacalaureat 2027 – sesiunea iulie-august

12-19 iulie 2027 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune, inclusiv a celor care au promovat examenele de corigențe

– Înscrierea candidaților la a doua sesiune, inclusiv a celor care au promovat examenele de corigențe 2-3 august 2027 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 3-4 august 2027 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 4-5 august 2027 – Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională – proba C

– Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională – proba C 5-6 august 2027 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

– Evaluarea competențelor digitale – proba D 9 august 2027 – Limba și literatura română – proba E.a), scris

– Limba și literatura română – proba E.a), scris 10 august 2027 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), scris

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), scris 11 august 2027 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d), scris

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d), scris 12 august 2027 – Limba și literatura maternă – proba E.b), scris

– Limba și literatura maternă – proba E.b), scris 17 august 2027 – Afișarea rezultatelor inițiale, până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, între orele 14:00 și 18:00

– Afișarea rezultatelor inițiale, până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, între orele 14:00 și 18:00 18-19 august 2027 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

– Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor 19-20 august 2027 – Soluționarea contestațiilor

– Soluționarea contestațiilor 23 august 2027 – Afișarea rezultatelor finale.

Proiectul stabilește și calendarul simulării Bacalaureatului 2027. Probele scrise sunt programate în perioada 22-25 martie, iar rezultatele vor fi comunicate pe 9 aprilie.

Calendarul și regulile prezentate sunt, în acest moment, propuneri și urmează să fie stabilite definitiv după încheierea procedurii de consultare publică.