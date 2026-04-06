Bacilul Piocianic, descoperit din nou în reţeaua de apă a Spitalului de Pediatrie din Ploieşti. Se vor limita internările

Spitalul de Pediatrie din Ploieşti, cea mai mare unitate sanitară care tratează copii în judeţul Prahova, se confruntă din nou cu probleme în ceea ce priveşte calitatea apei. Bacteria Pseudomoas Aeruginosa (bacilul piocianic) a fost descoperită la analizele de rutină pe probe prelevate din spital.

Existenţa bacteriei în apa furnizată în spital a fost descoperită recent, în condiţiile în care conducerea unităţii sanitare a decis să testeze mai des decât este prevăzut în normative calitatea apei, după ce, anul trecut, Spitalul de Pediatrie Ploieşti s-a confruntat cu o perioadă îndelungată în care apa a fost neconformă, din cauza vechimii instalaţiei interioare a clădirii, relatează News.ro.



„Pentru că am avut acel episod anul trecut, am decis să verificăm apa nu semestrial, ci trimestrial. Am verificat săptămâna trecută şi am fost anunţaţi că la un punct de prelevare, la o chiuvetă, a ieşit apa neconformă. Este o chiuvetă mai rar folosită. Când am aflat lucrul acesta am anunţat imediat Direcţia de Sănătate Publică”, a declarat pentru News.ro managerul Spitalului de Pediatrie Ploieşti, medicul Anca Miu.



Ea a precizat că probele prelevate de pe secţiile clinice sunt sterile, conforme, încă cu toate acestea apa furnizată prin reţeaua spitalului nu mai este folosită decât în scopuri menajere.



„Am luat măsurile necesare: am oprit consumul de apă în tot spitalul, se consumă numai apă potabilă achiziţionată de spital. Am luat de la Apa Nova un rezervor cu apă care este împrospătată la două zile şi care este flosită la spălatul vaselor, al biberoanelor, pentru mâini”, a adăugat Anca Miu.



Luni, Direcţia de Sănătate Publică Prahova a prelevat probe din apa existentă în reţeaua spitalului, iar miercuri vor ieşi rezultatele analizelor.

Internările vor fi limitate doar la urgenţe

Conducerea spitalului a luat măsuri pentru asigurarea apei îmbuteliate pentru toată perioada sărbătorilor şi va limita internările doar la urgenţe, a precizat de asemenea, pentru agenția Agerpres, managerul spitalului, Anca Miu.

„Când am aflat că este problemă la acea chiuvetă, am oprit consumul de apă potabilă pe tot spitalul (…) şi dăm apă îmbuteliată, gătim cu apă de la Apa Nova şi apa noastră o folosim doar pentru menajer, adică pentru toalete”, a explicat ea.

Chiuveta de la care a fost prelevată acea probă se află în boxa unde se depoziteau materialele de curăţenie, iar restul probelor din spital au fost conforme.

„E o chiuvetă nu prea folosită. Probele de pe secţie de la copii au fost conforme, adică au fost sterile. (…) nefiind foarte folosită chiuveta aceea, pentru că era într-o boxă de curăţenie, adică unde se depozitau materialele de curăţenie, mopuri (…), necirculând apa foarte frecvent, stagnează şi cam asta este”, a mai explicat managerul unităţii sanitare.

„Situația se va repeta”

Miercuri va fi realizată dezinfecţia programată a instalaţiei de apă, iar apoi urmează noi prelevări de probe.

Din punctul de vedere al managerului Anca Miu, această situaţie se va repeta câtă vreme nu se poate înlocui toată instalaţia de apă a spitalului.

În urmă cu un an, instalaţia de apă a Spitalului de Pediatrie a fost înlocuită în procent de două treimi, după depistarea aceleiaşi bacterii într-o probă de apă.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat ridicarea restricţiilor de consum al apei la Spitalul de Pediatrie Ploieşti abia după patru luni de la depistarea acelei probe neconforme, la finalizarea lucrărilor de înlocuire a instalaţiilor interioare de distribuire a apei potabile.