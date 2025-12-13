Alertă la Spitalul de Copii din Iași din cauza unei bacterii periculoase. Măsurile anunțate în timpul nopții

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că au fost sistate internările Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi şi că vor fi preluate doar urgenţele, dar că nu se pune problema transferului pacienţilor către alte spitale.

„Analizele efectuate de DSP Iaşi au evidenţiat, în două rânduri, scăderi ale concentraţiei de clor rezidual liber — parametru esenţial pentru asigurarea dezinfecţiei apei potabile — sub limita minim admisă. Această situaţie a favorizat colonizarea microbiologică a reţelei de apă din spital, motiv pentru care a fost necesară intervenţia imediată a autorităţilor sanitare”, a scris pe Facebook Rogobete.

În mai multe probe de apă de la spital a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa (Piocianic), care poate duce la infecții în sânge, la nivelul plămânilor sau în alte părți ale corpului.

Ministrul de resort a precizat că, în cursul nopţii, a dispus DSP Iaşi recoltarea de noi probe de apă potabilă pentru analize microbiologice şi fizico-chimice din mai multe puncte ale unităţii sanitare (ATI, bloc operator, UPU, secţii medicale, punct termic), precum şi recoltarea de probe microbiologice de pe suprafeţe şi tegumente, atât de la pacienţi, cât şi de la personalul medical.

Rezultatele sunt în curs de procesare şi vor fundamenta deciziile ulterioare.

Rogobete a detaliat măsurile dispuse în acest moment:

Sistarea internărilor şi a intervenţiilor chirurgicale programate, precum şi limitarea temporară a activităţii medicale, până la confirmarea de către DSP a obţinerii unor rezultate conforme din punct de vedere microbiologic şi chimic;

Redirecţionarea cazurilor critice din UPU către alte unităţi sanitare, pentru asigurarea continuităţii actului medical în condiţii de maximă siguranţă;

Aplicarea de urgenţă a unor măsuri suplimentare de dezinfecţie cu substanţe clorigene, urmate de monitorizare şi control microbiologic strict.

„Totodată, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) a decis scoaterea din Rezerva de Stat a unei cantităţi de 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată, destinată pacienţilor, aparţinătorilor şi personalului medical, pentru a asigura continuitatea activităţii în condiţii de siguranţă, până la remedierea completă a situaţiei. A fost dispusă, de asemenea, sistarea consumului apei din reţeaua internă a spitalului, până la obţinerea unor rezultate conforme”, a spus Rogobete, care a afirmat că a verificat situația la fața locului.

Noua situție critică, după scandalul din luna septembrie

Conform Ziarul de Iași, Rogobete a ajuns la Iași de la Cluj cu un avion militar vineri în jurul orei 22:30.

El a precizat că este posibilul transferul pacienților în București, în caz de nevoie.

În paralel, la nivelul Ministerului Sănătăţii a fost constituită o celulă de criză, în care au fost integrate şi coordonate Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie Curie”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Dr. Victor Gomoiu” (Complexul Pediatric Bucureşti) şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava.

„Aceste unităţi sunt în stand-by operaţional şi sunt pregătite să preia urgenţele majore pediatrice, dacă situaţia o va impune, până la rezolvarea completă a situaţiei de la Iaşi. Este important de subliniat că toate aceste măsuri au caracter preventiv. Ele au rolul de a evita apariţia unui eveniment epidemiologic, fiind măsuri de siguranţă şi responsabilitate, luate anticipativ pentru a preveni riscuri care, în lipsa unei intervenţii rapide, ar putea scăpa de sub control. Nu vorbim despre un focar activ, ci despre o intervenţie fermă, corectă şi transparentă”, a explicat ministrul.

Noua situație critică la unitatea medicală din Iași vine după scandalul copiilor decedați pe parcursul lunii septembrie.

Compania care distribuie apă prin rețeaua publică a dat asigurări că nu există riscuri. „Apa distribuită de APAVITAL prin rețeaua publică din municipiul Iași și din întreaga noastră arie de operare este potabilă, fără riscuri de contaminare bacteriană, neexistând nici o analiză care să confirme o astfel de suspiciune”, au precizat reprezentanții ApaVital, scrie Ziarul de Iași.