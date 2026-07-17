„Baie de sânge” pe bursele asiatice, vineri. Experții spun că are legătură cu inteligența artificială

O vânzare masivă de acțiuni ale producătorilor de cipuri a provocat vineri valuri de instabilitate pe piețele globale, declanșând o cădere generalizată în Asia și generând pierderi semnificative în Europa și SUA, pe măsură ce investitorii au reevaluat brusc durabilitatea creșterilor de prețuri legate de inteligența artificială, potrivit Reuters.

Investitorii au fugit de risc în toată Asia, determinând scăderea cu 2,7% al indicelui MSCI al acțiunilor din Asia-Pacific (cu excepția Japoniei), în timp ce indicele Nikkei a înregistrat o corecție de peste 5%, ajungând la o scădere de peste 13% față de maximul recent.

Bursa din Taiwan a fost cea mai afectată de valul de vânzări, înregistrând o scădere de peste 6%, cea mai proastă zi de la introducerea tarifelor de „Ziua Eliberării” de către președintele SUA, Donald Trump, în timp ce indicele blue-chip din China a scăzut cu 4%.

În Hong Kong, indicele Hang Seng a scăzut cu 2,5%, iar o scădere de 5% a indicelui Hang Seng Tech a reprezentat, de asemenea, cea mai bruscă scădere din aprilie 2025.

Bursa din Coreea de Sud ar putea încasa un șoc masiv

Vânzările masive au avut loc chiar dacă TSMC din Taiwan a anunțat un profit pe trimestrul al doilea care a depășit cu mult previziunile, iar ASML, principalul furnizor mondial de echipamente necesare pentru fabricarea cipurilor de înaltă tehnologie, și-a revizuit în creștere previziunile de vânzări pentru 2026 la începutul acestei săptămâni.

„Investitorii de retail au contractat împrumuturi pentru a tranzacționa în cadrul acestor raliuri cu adevărat impresionante din sectorul AI, așa că eu cred că lichidarea pozițiilor cu efect de levier va exagera cu siguranță și declinul. Acest lucru se va reflecta în piață”, a declarat Fabien Yip, analist de piață la IG.

„Dacă în această seară valul de vânzări va continua și în sesiunea din SUA, cred că situația din Coreea, la redeschiderea pieței, va fi destul de dezastruoasă.”

Bursele din Coreea de Sud au fost închise vineri cu ocazia unei sărbători, la o zi după ce autoritățile au anunțat că vor interzice temporar listarea de noi fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) legate de anumite companii importante din domeniul tehnologiei, majorând în același timp depozitele minime necesare pentru ca investitorii de retail să poată investi în astfel de produse, într-un efort de a reduce volatilitatea.

„Baie de sânge”

„Cred că Fed (Rezerva Federală a SUA) a fost probabil factorul declanșator. Kevin Warsh, declarațiile sale și schimbarea de opinie față de ceea ce pare a fi o politică destul de agresivă a Fed au declanșat un efect în cascadă care a determinat retragerea investițiilor”, a spus Kei Okamura manager de portofoliu la Neuberger Berman, Tokyo.

„Am început să observăm o intensificare semnificativă a presiunii de vânzare, inițial în cazul unor nume foarte cunoscute precum SK Hynix și Samsung, dar de acolo fenomenul s-a extins”, a spus expertul.

„Așadar, indicele Nikkei evoluează la fel de prost, dacă nu chiar puțin mai rău. Termenul de «baie de sânge» este potrivit, deoarece fenomenul este generalizat”, a adăugat Okamura.

„Bula globală din domeniul AI se sparge”

Johan Javeus, economist senior la SEB în Stockholm a spus că este vorba „probabil o combinație de factori, în care valul de vânzări este determinat parțial de realizarea de profituri pe multe acțiuni din sectorul AI, alături de îndoielile recurente privind existența unei bule speculative în domeniul AI”.

„Faptul că oferta publică inițială (IPO) a SpaceX a avut rezultate atât de slabe îi face pe mulți investitori să fie și mai nervoși”, a afirmat el.

„Bula globală din domeniul AI se sparge. Corecția acțiunilor din categoria A a urmat scăderilor înregistrate de acțiunile din Coreea de Sud și din SUA”, a afirmat Wen Xunneng, directorul executiv al Zhu Liu Asset Management din Shanghai.

„Sectorul AI continuă să se extindă, dar asta nu înseamnă că acțiunile vor continua să crească”, a subliniat expertul.

„Numărul mare de fonduri cantitative din China amplifică, de asemenea, volatilitatea. Va dura destul de mult până când acțiunile din sectorul tehnologic din China se vor stabiliza.”



