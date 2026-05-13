Băiețelul de cinci ani din Sibiu, dispărut de două zile, a fost găsit în viață, într-o pădure

Alex, băiatul de 5 ani dispărut luni din localitatea sibiană Sebeșu de Jos, după ce a plecat de lângă tatăl său, a fost găsit în viaţă, miercuri, 13 mai, într-o zonă de pădure, anunță Poliția Română. Băiatul a fost localizat din elicopter.

Imagini oferite de Poliția Română îl arată pe băiatul de 5 ani stând pe loc, într-o pădure.

Poliția Română, detalii despre starea copilului

„Minorul dispărut din județul Sibiu a fost găsit în siguranță în extravilanul localității Sebeșu de Sus, la aproximativ 2 km de locul dispariției, în jurul orei 13:07, cu ajutorul elicopterului IGAv”, a transmis Poliția Română.

Potrivit Poliției, starea de sănătate a minorului este stabilă.

„Acestuia i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului și urmează să fie transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a precizat Poliția Română.

„La acțiunea de cautare au fost implicați aproximativ 250 de polițiști, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre,specialistii IGAV, cei de la Salvamont, polițiști ai Centrului Chinologic Sibiu. Adresăm mulțumiri și le suntem recunoscători tuturor celor implicați în ceea ce putem spune că a fost cea mai amplă acțiune de căutare a unei persoane desfașurată vreodată în județul Sibiu, iar faptul că Alexandru a fost găsit, în stare foarte buna, încununează toate eforturile depuse”, a precizat Poliția Română.

Mobilizare impresionantă pentru căutarea copilului

Dispariția lui Alexandru a fost semnalată luni seară printr-un apel la 112. Potrivit presei locale, tatăl copilului lucra la repararea unui gard, iar băiețelul se juca în zonă. La un moment dat, copilul nu a mai fost găsit de către părinți. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj RO-ALERT prin care au semnalat dispariția lui.

Zeci de polițiști, jandarmi, angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, salvamontiști, precum și voluntari, împreună cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, au desfășurat, luni seară, o amplă acțiune de căutare a copilului.

Marţi, în acţiunile de căutare au fost angrenate peste 450 de persoane: poliţişti, jandarmi, pompieri, militari, salvamontişti, voluntari, precum şi echipe canine.

Operațiunile de căutare și salvare a copilului au fost reluate miercuri dimineață, la ora 08:00, după ce în jurul orei 4:00 s-au oprit din cauza condițiilor meteo.

În acțiunea de căutare s-au folosit și drone cu termoviziune, având în vedere că localitatea Sebeșu de Jos este situată într-o zonă cu păduri și terenuri greu accesibile.