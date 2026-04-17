„Băieții deștepți din energie” au ajuns pe OLX: „Vând proiect fotovoltaic cu toate avizele, preț negociabil” / Ce fac autoritățile pentru a opri specula cu parcuri solare, ajunse la vânzare pe internet

Specula cu proiecte fotovoltaice a ajuns la un asemenea nivel încât unele firme, după ce obțin avizele de la ANRE și de la operatorii de rețea, nu mai dezvoltă proiectele, ci le scot la vânzare pe internet: „O oportunitate de investiție excelentă”. Situația a fost semnalată și de președintele Autorității Naționale de Reglementare, George Niculescu.

Premierul Ilie Bolojan a acuzat în mai multe rânduri că firmele serioase care doresc să investească în producția de energie electrică sunt blocate de „investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți”, care obțin documentații și avize tehnice de racordare pentru investiții pe care nu intenționează să le facă, ci doar să le vândă.

HotNews a analizat mai multe proiecte fotovoltaice scoase la vânzare pe OLX.

„250.000 de euro, negociabil”

De exemplu, un proiect de 2,8 MW cu stocare „ready to build” se vinde în comuna Mărașu, din județul Brăila, cu 140.000 de euro, negociabil:

„Într-o zonă cu radiație solară excelentă. Proiectul este pregătit pentru începerea imediată a lucrărilor de construcție. Sistem de Stocare (BESS): Capacitate de stocare pentru 4 ore, optimizând livrarea energiei în rețea. Suprafață Teren: 3.3 Hectare. Toate avizele și autorizațiile necesare au fost obținute. Regim Teren: Concesiune pe o durată de 49 de ani, cu clauză specifică de posibilitate de cumpărare”.

„Vând Proiect de parc fotovoltaic de 2,3 MW cu contract de finanțare cu fonduri nerambursabile semnat de Ministerul Energiei. Proiectul este realizat pe un teren de 2,5h si are toate avizele. ATR expirat. Această investiție în energie regenerabilă va contribui la tranziția către un viitor mai verde și sustenabil. Preț 250.000 de euro, negociabil”, arată un alt anunț postat de Sorin.

„Accept și schimburi auto/imobiliare”

Un alt proiect fotovoltaic se vinde cu 150.000 de euro în județul Sălaj.

„Vând parc fotovoltaic 1,07 MW – Ready to Build, situat în Zăuan, comuna IP, județul Sălaj. Terenul se vinde doar împreună cu proiectul! Proiectul este în stadiu Ready to Build, cu toate documentele obținute pentru începerea lucrărilor. Accept și schimburi auto/imobiliare”, spune Remus, autorul postării.

Un alt anunț vizează vânzarea unui parc fotovoltaic de 1 MW în Oradea, cu 298.000 de euro:

„Pachetul include: teren de 12,300 mp, situat strategic vizavi de aeroportul Oradea, perfect pentru implementarea unei soluții de energie verde pe termen lung. Autorizare completă și Studii avizate DEER și ATR, cu documentație detaliată pusă la dispoziția cumpărătorului. Soluție completă de alimentare post trafo 20/0.4 kV cu cablu de alimentare conform ATR – DEER (Electrica).

Proiectul are un timp estimat de recuperare a investiției de 6 ani, bazat pe producția de energie electrică, fără a lua în considerare potențialul de valorizare al terenului de 12,300 mp după această perioadă”.

Cei care a postat anunțul spune că „proiectul are toate documentele și autorizațiile necesare, inclusiv studiul de fezabilitate și estimările de rentabilitate din vânzarea energiei, care sunt disponibile pentru cumpărători”.

„Aceasta este o oportunitate de investiție excelentă pentru cei interesați de sustenabilitate și profit pe termen lung”, mai spune vânzătorul.

Ce spune șeful ANRE

Situația a fost semnalată și de George Niculescu, șeful ANRE, instituția care reglementează piața de energie și gaze din România.

„Am intrat pe OLX și văd așa: oportunitate investițională, proiect fotovoltaic avansat, 2 MW, 611.000 de lei și 90 de bani. Prețul include: aviz tehnic de racordare obținut, contract de racordare semnat cu operatorul de distribuție, aviz de mediu obținut, finanțare aprobată. Structura tranzacției este flexibilă și poate și adaptată în funcție de strategia investitorului. Pentru detalii suplimentare, discuțiile se poartă în privat.

Nu este singurul anunț de acest gen. Noi nu așa o să dezvoltăm producția de energie la modul serios în România”, a spus președintele ANRE, potrivit unui videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Declarațiile au fost făcute la o consultare publică pe tema înăspririi condițiilor în care se obțin avizele pentru pornirea unor proiecte fotovoltaice.

Cum vrea ANRE să schimbe regulile pentru racordarea la rețea energetică

În luna martie, ANRE a pus în dezbatere un proiect care prevede creșterea garanțiilor financiare pentru racordarea la rețeaua electrică de la 5% la 20% din tariful de racordare, astfel încât să reducă numărul de proiecte care blochează capacitate în rețea, fără să fie realizate.

Potrivit documentului, va fi deblocată capacitatea rezervată de proiecte energetice care nu avansează către faza de implementare.

Cea mai importantă modificare propusă de ANRE vizează majorarea garanției financiare pe care dezvoltatorii trebuie să o depună pentru a obține avizul tehnic de racordare (ATR). Pentru proiectele cu puteri aprobate pentru evacuare mai mari de 1 MW, garanția ar urma să crească de la 5% la 20% din valoarea tarifului de racordare.

Potrivit ANRE, proiectul vizează „responsabilizarea dezvoltatorilor care solicită racordarea la rețea și reducerea rezervărilor speculative de capacitate”.

Datele analizate de autoritate arată că actualul mecanism, introdus în 2024, nu a avut efectele așteptate. Din proiectele pentru care a fost constituită garanția de 5%, doar aproximativ 12% au ajuns în etapa semnării contractelor de racordare, iar mai puțin de 1% au obținut atât contractul de racordare, cât și autorizațiile necesare pentru implementare.

În același timp, există sute de proiecte energetice în curs de analiză pentru racordare. Doar în cazul proiectelor de cel puțin 5 MW depuse înainte de 1 ianuarie 2026, nu mai puțin de 663 de proiecte, cu o capacitate totală de aproximativ 57 GW, au studii de soluție transmise operatorilor de rețea pentru avizare.

Guvernul, nemulțumit de propunerile ANRE. Bolojan: „90% dintre proiecte sunt speculative”

Aceste modificări au fost anunțate de ANRE după ce premierul Ilie Bolojan a acuzat în mai multe rânduri că firmele serioase care doresc să investească în producția de energie electrică sunt blocate de „investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți”.

Potrivit premierului, acești „băieți deștepți” obțin documentații și avize tehnice de racordare pentru investiții pe care nu intenționează să le facă, ci doar să le vândă.

Guvernul spune însă că majorarea garanției financiare pe care dezvoltatorii trebuie să o depună pentru a obține avizul tehnic de racordare (ATR), propusă de ANRE, deși necesară, nu este suficientă pentru a rezolva problema. „În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existența unui fenomen speculativ semnificativ. În acest context, Cancelaria Prim-ministrului propune măsuri mai ferme și mai eficiente”, a transmis Guvernul, în 15 arilie.

Într-un punct de vedere transmis ANRE, Guvernul propune alte două variante:

o garanție fixă, de 30 EUR pentru fiecare kW instalat – o formulă simplă și transparentă, care leagă direct valoarea garanției de dimensiunea proiectului;

o formulă mixtă, care combină 50% din tariful de racordare cu 20 EUR/kW instalat, astfel încât să fie luate în calcul atât dimensiunea proiectului, cât și costurile reale din rețea.

În plus, garanția va trebui să fie depusă odată cu cererea de racordare, iar executarea garanției să se facă atunci când proiectul este abandonat fără vreo justificare. De asemenea, garanția va fi restituită treptat, pe măsură ce proiectul avansează.

„Scopul este ca proiectele speculative, care ocupă capacități în rețea fără a fi implementate, să își piardă autorizațiile, iar proiectele care dispun de finanțare să poată fi realizate într-un timp cât mai scurt, contribuind astfel la creșterea producției de energie”, a scris Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Premierul susține că proiectele speculative încetinesc intrarea în rețea a producției de energie, ceea ce se transformă în costuri mai mari pentru agenții economici, precum și pentru populație.

„În prezent, accesul la rețele este blocat de un număr foarte mare de avize tehnice de racordare care nu se concretizează. Avem proiecte aprobate de aproape 10 ori peste necesarul real, dar peste 90% dintre ele sunt speculative și nu se realizează. Acestea blochează investitorii serioși, care fie sunt obligați să cumpere proiecte, fie să suporte costuri suplimentare pentru racordare”, a explicat premierul.