Băieții sunt buni la mate, fetele la română. Da sau nu? Profesorul Radu Gologan explică de ce „foarte multe dintre fete pierd startul”

O fată care lucrează mai mult la matematică este mai puțin talentată sau mai perseverentă? Un băiat care răspunde primul a înțeles mai bine problema sau a avut mai mult curaj să propună o soluție? Ce se ascunde, de fapt, în spatele afirmației „Eu nu sunt de matematică”? Pentru a răspunde întrebării din titlu, trebuie să vedem mai întâi ce comparăm. Notele, rezultatele la teste, numărul de exerciții rezolvate și încrederea în propriile abilități descriu lucruri diferite. Dacă le amestecăm, riscăm să numim „talent” siguranța unui copil și „lipsă de talent” teama altuia.

„Băieții sunt buni la matematică, fetele la română.” O spunem uneori ca pe o constatare nevinovată. Dar cât spune această împărțire despre abilitățile copiilor și cât despre așteptările noastre? Rezultatele unei competiții cu peste 16.000 de elevi, o cercetare despre felul în care copiii se raportează la matematică și experiența matematicianului Radu Gologan arată că lucrurile sunt mai complicate: încrederea în propriile abilități și performanța nu merg întotdeauna împreună.

Am discutat cu matematicianul Radu Gologan, cu Manuela Mancaș, fondatoarea agenției de cercetare AHA Moments, și cu Maria Predoiu, cofondatoarea și directoarea executivă CampioMATE, despre diferențele dintre fete și băieți, despre rezultatele reale la matematică și despre felul în care adulții pot întări sau slăbi încrederea copiilor.

Radu Gologan: „Foarte multe dintre fete pierd startul în gimnaziu”

Matematicianul Radu Gologan, care a lucrat de-a lungul anilor cu elevi de performanță și olimpici internaționali, respinge ideea că băieții ar fi, prin natura lor, mai buni la matematică. El atrage însă atenția asupra unui moment în care unele fete încep să își piardă încrederea: trecerea de la clasele primare la gimnaziu.

Din experiența sa, în școala primară, atunci când copiii sunt încurajați să lucreze și să gândească matematic, fetele pot avea rezultate foarte bune, uneori chiar mai bune decât băieții. În jurul clasei a V-a, însă, se schimbă ritmul lecțiilor și felul în care elevii participă la clasă.

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