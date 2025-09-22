Bailey, un câine închis într-un penitenciar din Irlanda de Nord ca animal de sprijin pentru deținuți, a fost eliberat după proteste publice. „Un episod rușinos”

Cele șase cuvinte pe care iubitorii de câini din Irlanda de Nord așteptau să le audă au venit luni: „Bailey a fost scos din închisoare”, relatează The Guardian. Este povestea unui cocker spaniel care era ținut permanent în închisoarea nord-irlandeză Magilligan, dar care acum se află alături de o familie, după o campanie intensă pentru eliberarea sa.

O campanie foarte vocală pentru eliberarea acestui cățel de rasă cocker spaniel – „care nu a comis nicio infracțiune” – a culminat cu eliberarea sa din închisoarea Magilligan și transferul său într-o locație nedivulgată, pentru a începe o nouă viață.

„Bailey a ieșit din acel mediu, se află acum într-o casă de familie, cu cineva care este instruit să aibă grijă de el”, a declarat Jon Burrows, membru al adunării Partidului Unionist din Ulster (UUP), pentru Belfast Telegraph.

Bailey fusese plasat în penitenciarul de securitate medie din comitatul Derry cu scopul de a fi câine de sprijin pentru deținuți, dar informațiile care au apărut în luna august cu privire la starea cățelului – și anume că șchiopăta și „tremura” noaptea din cauza alarmelor, țipetelor și încăierărilor – au stârnit un val de proteste.

Activiștii pentru drepturile animalelor au organizat proteste sub sloganurile #alldogsmatter și #ProtectBailey și au făcut presiuni asupra Ministerului de Justiție pentru a reloca animalul de companie, care ar fi fost ținut într-o zonă a închisorii cu deținuți violenți, inclusiv infractori sexuali și abuzatori de animale.

„Un episod rușinos de la început până la sfârșit”

Ziarele locale au acordat o acoperire amplă campaniei „Eliberați-l pe Bailey”, iar politicienii au intervenit. Jon Burrows, din partidul UUP, a declarat în fața legislativului din Irlanda de Nord că că Bailey fusese „încarcerat pe viață”.

El a anunțat luni că animalul a fost eliberat. „Toate circumstanțele până la eliberarea lui Bailey din închisoare vor trebui examinate”, a spus Burrows. „Sper că se va face un efort pentru a-i găsi lui Bailey un cămin permanent în care să locuiască. Acesta a fost un episod rușinos de la început până la sfârșit”.

Departamentul de Justiție a susținut însă că nu a existat neglijență. „Bailey este înregistrat la un cabinet veterinar local și se află în stare bună de sănătate. Funcționari din consiliul local au vizitat recent închisoarea Magilligan și au confirmat că Bailey se află într-o stare excelentă, este cazat și îngrijit corespunzător”, a transmis acesta.