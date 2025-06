Balcanii se sufocă sub un val de caniculă cu temperaturi record. Vin zile și mai toride

Meteorologii din Serbia au anunţat joi că miercuri, 25 iunie, a fost cea mai caldă zi din ţara balcanică de când au început măsurătorile, în secolul XIX, prognozând temperaturi şi mai ridicate în zilele următoare, relatează Reuters și News.ro.

Confruntaţi cu un val de caniculă chiar la începutul verii, locuitorii Balcanilor caută în această săptămână locuri unde să se răcorească – lacuri şi munţi -, în timp ce autorităţile medicale i-au sfătuit să stea la umbră şi să bea multe lichide pentru a evita deshidratarea.

Autorităţile sârbe au sfătuit oamenii să rămână în zone umbrite sau cu aer condiţionat, să evite expunerea directă la soare între orele 11.00 şi 17.00 şi au avertizat că o secetă prelungită ar putea ameninţa recoltele.

Meteorologii prognozează temperaturi de până la 40 de grade Celsius în Balcani în următoarea săptămână.

Hot day at Balkans (June 25), some of the highest temperatures 🌡️🥵:

🇲🇰 Skopje 39.7°C

🇬🇷 Karditsa 39.7°C

🇧🇦 Mostar 39.5°C

🇷🇸 Ćuprija 38.8°C

🇧🇬 Sandanski 38.5°C

🇷🇴 Calafat 38.4°C

🇸🇮 Črnomelj 36.8°C

🇭🇷 Osijek 36.3°C pic.twitter.com/reaobplN9v