Băluță avertizează ce poate face PSD dacă liberalii și useriștii sunt „nerăbdători să se pună pe funcţii”

Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, a vorbit despre viitoarele alegeri pentru Primăria Capitalei, joi, și a spus că preferă „o variantă în care să aducem pentru prima dată în fața bucureștenilor un plan și nu un candidat”. El consideră că scrutinul va putea fi organizat „în primăvară” dacă „lucrurile vor arăta diferit – și sunt convins că vor arăta diferit”, transmite Agerpres.

Vorbind despre data alegerilor, joi, într-o declarație de presă pe șantierul de la Planșeul Unirii, social-democratul a spus că dacă partenerii din coaliția de guvernare „nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca și fără noi”.

„Viziunea mea este următoarea și o propun și partenerilor, unii dintre ei foarte nerăbdători să se pună pe funcții: să finalizăm mai întâi un program cu obiective clare. (…) Bucureștenii merită mai puțină politică de platou și mai multă guvernare de teren. Bucureștenii nu au nevoie de încă o ceartă pe nume sau între partide, ci de apă caldă, drumuri sigure, transport care vine la timp. De aceea, data alegerilor și candidatul sau candidații le fixăm după ce rezolvăm concret aceste lucruri”, a declarat Daniel Băluță.

Băluță, clasat pe prima poziție în sondajele CURS și INSCOP publicate duminică, a sugerat că este de acord și cu varianta unui candidat comun al coaliției de guvernare.

„Da, mă pronunț inclusiv pentru un candidat comun. Nu pot decide eu, doar împreună cu colegii mei de la PSD, dar eu sunt pentru o variantă în care să aducem pentru prima dată în fața bucureștenilor un plan și nu un candidat. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca și fără noi. (…) Atunci când doi se coalizează împotriva unui al treilea, să nu te surprindă apoi că PSD va face un pas înapoi și va merge mai departe cu propria viziune pentru cea mai importantă administrație locală a țării”, a adăugat Daniel Băluță.

„Nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri”

Daniel Băluță susține că nu este o perioadă oportună pentru organizarea de alegeri și a reclamat un „«bullying» politic” la adresa PSD.

„Dacă vrem să fim într-o coaliție, trebuie să respectăm această coaliție. Nu este doar rândul PSD de fiecare dată să susțină pe cineva (…). Este o situație de forță majoră, o situație economică deosebită care generează tensiuni sociale și consider că nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri. (…) Nu este normal ca ceilalți parteneri politici să judece așa cum tind să o facă. Trebuie fiecare să fie fair-play și să înceteze acest «bullying» politic pe care îl realizează de mai mult timp în legătură cu PSD și membrii lui”, a spus social-democratul.

Primarul Sectorului 4 susține că „este un moment în care PSD este extrem de ferm”.

„Dacă colegii noștri din coaliție se descurcă singuri, nu este niciun fel de problemă, nu au nevoie de noi, avem capacitatea de a fi convingători pentru oamenii pe care îi reprezentăm și vom acționa ca atare”, a continuat edilul.

Ce a spus despre posibilitatea de a candida el însuși

Daniel Băluță susține că nu a luat o decizie cu privire la o eventuală candidatură la Primăria Capitalei..

„N-am luat nicio decizie în privința unei candidaturi, însă este normal să mă sesizez atunci când partenerii noștri de coaliție fac eforturi disperate. (…) Aceeași oameni ne-au sancționat, tocmai pentru că anul trecut, în primăvară, am candidat împreună, după care am început să ne certăm. Exact. Am așa o senzație de «deja vu». Am început să ne certăm. Cum poate cineva să aibă încredere în tine când îi ceri să te susțină doar atunci când vrei tu?”, a spus Daniel Băluță.

El susține că țara este „într-o situație de forță majoră” și că alegerile vor putea fi organizate „în primăvară” dacă „lucrurile vor arăta diferit”.

„Dacă în primăvară lucrurile vor arăta diferit – și sunt convins că vor arăta diferit – este un moment oportun să respectăm întocmai prevederile legale și să organizăm alegeri. Din punctul meu de vedere, astăzi, România se găsește într-o situație de forță majoră. Bucureștiul, capitala României, este locul în care oamenii din toată țara folosesc un drept legitim câștigat cu foarte mult sânge în anul 1989, dreptul de a protesta. Asta înseamnă tensiune socială. De aceea, cei care se găsesc în coaliție trebuie să trateze cu extrem de multă responsabilitate această situație”, a conchis Daniel Băluță.