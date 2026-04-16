Băluță, replică pentru Ciucu: „Concentrează-pe problemele bucureștenilor, mai puțin pe amenințări politice”

Liderul PSD București, Daniel Băluţă, îl acuză pe primarul general Ciprian Ciucu că e „preocupat mai mult de declaraţii politice disperate, decât de administraţia pe care o conduce”.

Replica lui Băluță a venit la scurt timp după ce prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, l-a atacat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, și i-a avertizat pe pesediști că liberalii nu vor mai face coaliție cu PSD dacă Ilie Bolojan e demis.

„Primarul Ciprian Ciucu pare din nou preocupat mai mult de declaraţii politice disperate, decât de administraţia pe care o conduce. De această dată, îşi exprimă îngrijorarea faţă de viitorul lui Ilie Bolojan, de parcă funcţiile publice ar fi garantate, şi nu câştigate prin rezultate”, a transmis primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, pe Facebook.

Băluță a acuzat că rezultatele guvernării Bolojan „arată doar dezastru pentru România şi pentru români, ca urmare a măsurilor dure, fără rezultat, antiromâneşti, pe care acesta le-a luat”.

„O indică cifrele şi instituţiile oficiale. În aceste condiţii, promovarea unei imagini perfecte pentru Ilie Bolojan ridică întrebări legitime. Orice lider politic trebuie evaluat prin transparenţă, rezultate şi răspunsuri clare la întrebările societăţii, nu prin etichete sau campanii de imagine”, a scris Băluţă.

„Poate ar fi util ca domnul Ciprian Ciucu să se concentreze mai mult pe problemele reale ale bucureștenilor, care sunt enorme, și mai puțin pe amenințări politice, care nu aduc soluții concrete. În politică, credibilitatea nu se construiește prin declarații, ci prin rezultate”, a mai spus Băluță.