Banca Mondială și-a anunțat noul economist-șef, câștigător de premiu Nobel

Banca Mondială l-a numit miercuri pe Michael Kremer laureat al Premiului Nobel și profesor la Universitatea din Chicago, în funcția de economist-șef, după ce Indermit Gill s-a pensionat luna trecută, transmite Reuters.

Kremer, în vârstă de 61 de ani, a câștigat Premiul Nobel pentru Științe Economice în 2019, împreună cu Esther Duflo și Abhijit Banerjee, pentru abordarea lor experimentală în combaterea sărăciei la nivel global. Anterior, a predat economia la Universitatea Harvard.

Își va prelua noua funcție pe 1 octombrie, cu puțin timp înainte de reuniunile anuale ale Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional de la Bangkok, Thailanda.

Kremer este cunoscut pentru utilizarea cercetării riguroase în vederea dezvoltării de soluții inovatoare la problemele din lumea reală, inițiind adesea programe care au ajutat micii fermieri și au oferit milioane de oameni acces la vaccinuri și la programe de sănătate școlară.

„Lumea are nevoie de soluții îndrăznețe”

„Michael și-a dedicat cariera nu doar identificării a ceea ce funcționează în domeniul dezvoltării, ci și demonstrării acestui lucru la scară largă — și acesta este exact genul de gândire de care avem nevoie”, a declarat președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, într-un comunicat.

„El se alătură echipei noastre într-un moment în care lumea are nevoie de soluții îndrăznețe pentru cele mai urgente provocări de dezvoltare, inclusiv crearea de locuri de muncă care să răspundă aspirațiilor a peste 1,2 miliarde de tineri care vor ajunge la vârsta activă în următorul deceniu.”

Kremer se alătură băncii într-un moment în care țările în curs de dezvoltare se confruntă cu creșterea ratelor dobânzilor și a prețurilor la energie, în urma războiului SUA împotriva Iranului.

Aceste provocări se adaugă unei scăderi de 23% a asistenței oficiale pentru dezvoltare în 2025, cea mai accentuată înregistrată vreodată, Statele Unite fiind responsabile pentru cea mai mare parte a acesteia.

El este primul economist care vine la bancă cu un premiu Nobel în palmares. Alții, printre care Joseph Stiglitz și Paul Romer, au primit această distincție după ce și-au încheiat mandatul de economist-șef.

Kremer este soțul lui Rachel Glennerster, o economistă britanică care a lucrat pentru guvernul Regatului Unit și pentru Fondul Monetar Internațional înainte de a deveni președintă a Centrului pentru Dezvoltare Globală din Washington în septembrie 2024.

Amândoi s-au alăturat organizației „Giving What We Can”, o organizație non-profit ai cărei peste 10.000 de membri se angajează să doneze 10% din veniturile lor către organizații caritabile eficiente, încă de la lansarea acesteia în 2009.