Banca Transilvania, Mastercard și Salvați Copiii lansează un program în valoare de 1,5 milioane de euro pentru salvarea nou-născuților

România continuă să înregistreze cea mai mare rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană. În 2023, aproximativ 5,6 copii la 1.000 de nou-născuți și-au pierdut viața înainte de primul an, mult peste media UE de 3,3 decese. Banca Transilvania și Mastercard s-au alăturat organizației Salvați Copiii România și lansează programul „Susținem cele mai grele începuturi”, o investiție de 1,5 milioane de euro pe trei ani, menită să reducă mortalitatea infantilă. Fiecare copil merită o șansă reală la viață, iar pentru cei care se nasc prematuri sau cu complicații grave, primele zile pot fi decisive – și de multe ori, acestea sunt cele mai grele.

15 ani de implicare continuă

De peste 15 ani, Salvați Copiii România susține sistemul medical prin dotarea maternităților, cursuri pentru cadrele medicale și programe de prevenție. Peste 135 de unități medicale din toate județele au beneficiat de peste 2.000 de echipamente esențiale, transformând secțiile de neonatologie și terapie intensivă neonatală în centre capabile să salveze vieți.



Aceste cifre nu sunt doar statistici. Sunt, de fapt, despre copiii cărora li s-a oferit șansa de a crește, de a învăța, de a trăi. Și totuși, mai există aproape 1.000 de copii care pierd lupta pentru viață în fiecare an.

„Susținem cele mai grele începuturi”

Banca Transilvania și Mastercard s-au alăturat inițiativei și lansează programul „Susținem cele mai grele începuturi”, o investiție de 1,5 milioane de euro, pe trei ani, dedicată reducerii mortalității infantile.

În ce constă proiectul? Programul, de fapt, se concentrează pe trei direcții strategice:

1. Dotarea maternităților cu echipamente performante

Secțiile de neonatologie și pediatrie vor fi dotate cu aparatură modernă, esențială pentru salvarea nou-născuților în stare critică. Maternitățile incluse în program vor deveni centre de referință, capabile să ofere îngrijire specializată pentru cazuri complexe, transformând primele zile critice într-o șansă reală la viață.

2. Formarea continuă a personalului medical

Programul include cursuri de resuscitare neonatală, stabilizare în sala de naștere și îngrijire intensivă. Este vorba despre competențe care fac diferența dintre viață și moarte, între complicații severe și recuperare completă. Pregătirea medicilor și asistentelor devine astfel un pilon esențial al proiectului.

3. Monitorizarea post-natală a nou-născuților cu risc

Programul va crea centre specializate pentru monitorizarea postnatală și va dezvolta o aplicație digitală inovatoare. Aceasta va facilita comunicarea între medici specialiști, medici de familie și părinți, asigurând urmărirea continuă a copilului după externare și reducând riscul unor complicații severe.

Impactul vizat: mai aproape de media europeană

Obiectivul proiectului este clar: reducerea ratei mortalității infantile din România, de la 5,6 decese la 1.000 de copii născuți vii spre media UE de 3,3. Fiecare echipament modern, fiecare curs de pregătire și fiecare monitorizare post-natală contează.

Colaborarea dintre Salvați Copiii, Banca Transilvania și Mastercard arată cum parteneriatele pot schimba realități. Dincolo de cifre și declarații, investiția în sănătatea copiilor înseamnă o intervenție reală acolo unde sistemul are cea mai mare nevoie de sprijin.

Mai mult decât o investiție

Fiecare început dificil poate fi depășit atunci când există resurse, competențe și implicare reală. Programul „Susținem cele mai grele începuturi” nu doar că oferă echipamente și instruire, ci construiește un sistem în care copiii prematuri sau cu complicații grave primesc șansa de a supraviețui și de a crește.

Pentru Banca Transilvania și Mastercard, acest proiect înseamnă mai mult decât o investiție, este o promisiune de a susține viața acolo unde este cea mai fragilă. Pentru că, uneori, cele mai grele începuturi pot deveni cele mai importante povești.

Articol susținut de Banca Transilvania