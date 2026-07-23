Băneasa Tumor Center Hospital: intervenție de înaltă complexitate realizată la Strasbourg de Dr. Augustin Dima împreună cu Prof. Philippe Bachellier

O pacientă în vârstă de 50 de ani, diagnosticată cu colangiocarcinom intrahepatic (tumoră primară a ficatului), pentru care nu fusese identificată o soluție chirurgicală în România, a beneficiat de o intervenție de înaltă complexitate la Hautepierre Hospital din Strasbourg.

Parcursul terapeutic a fost coordonat de Dr. Augustin Dima, medic primar chirurgie generală, cu supraspecializare în chirurgie hepato-bilio-pancreatică în cadrul Băneasa Tumor Center Hospital, parte din Leventer Medical Group. Intervenția a fost realizată în cadrul serviciului de chirurgie hepato-bilio-pancreatică și transplant hepatic de către Prof. Philippe Bachellier, chirurg de mare notorietate la nivel internațional, împreună cu Dr. Augustin Dima, în baza unei colaborări profesionale dezvoltate de-a lungul anilor.

Pacienta s-a prezentat la Băneasa Tumor Center Hospital pentru o a doua opinie medicală, după ce primise anterior recomandarea că intervenția chirurgicală nu este posibilă. Investigațiile au evidențiat un colangiocarcinom avansat, cu invazia tuturor celor trei vene suprahepatice și a venei cave inferioare, structuri esențiale pentru drenajul venos al ficatului.

O a doua opinie într-un centru dedicat chirurgiei oncologice complexe

În urma evaluării, Dr. Augustin Dima a apreciat că există o posibilitate terapeutică, însă aceasta necesita o intervenție cu un nivel foarte ridicat de complexitate.

Particularitatea acestui caz a constat în necesitatea unei intervenții care se realizează doar în câteva centre supraspecializate din Europa, cu experiență vastă în reconstrucții vasculare hepatice complexe și în utilizarea circulației extracorporale în chirurgia hepatică.

Având în vedere această particularitate, Dr. Augustin Dima a colaborat cu Prof. Philippe Bachellier, unul dintre cei mai experimentați chirurgi hepato-bilio-pancreatici din Europa și mentorul său din perioada formării profesionale în Franța. După analiza dosarului medical, cei doi chirurgi au stabilit împreună strategia terapeutică optimă pentru pacientă.

O intervenție de chirurgie hepatică și vasculară de înaltă complexitate

Intervenția a fost realizată la Hôpital de Hautepierre din Strasbourg de Prof. Philippe Bachellier și Dr. Augustin Dima și a necesitat utilizarea circulației extracorporale, tehnică ce permite efectuarea unor proceduri chirurgicale complexe asupra ficatului și vaselor mari.

„Operația a constat într-o hepatectomie stângă extinsă până la segmentul VIII, realizată în bloc cu rezecția venei cave inferioare retrohepatice și a venelor suprahepatice invadate de tumoră. Reconstrucția vasculară a fost efectuată utilizând un grefon biologic din colagen bovin, modelat pentru a corespunde particularităților anatomice ale pacientei. Ulterior, vena hepatică dreaptă a fost reimplantată în acest grefon, restabilind drenajul venos hepatic”, susține Dr. Augustin Dima, Coordonatorul departamentului de chirurgie digestivă, hepato-bilio-pancreatică și endocrină în cadrul Băneasa Tumor Center Hospital.

Competență medicală și colaborare internațională, în beneficiul pacientului

Evoluția postoperatorie a pacientei a fost favorabilă, iar recuperarea decurge conform obiectivelor medicale stabilite.

Acest caz evidențiază importanța unei evaluări într-un centru cu competență în chirurgia oncologică complexă și valoarea colaborărilor internaționale dezvoltate de Băneasa Tumor Center Hospital, parte din Leventer Medical Group. Pentru anumite patologii rare sau cu un grad foarte ridicat de complexitate, accesul la centre europene supraspecializate poate reprezenta cea mai potrivită opțiune terapeutică.

Prin competența echipei medicale și prin colaborările dezvoltate cu centre de referință din Europa, spitalul oferă pacienților acces la evaluări complexe și la soluții terapeutice personalizate, inclusiv în situațiile care necesită abordări multidisciplinare sau tratament în centre supraspecializate. Obiectivul echipei este identificarea celei mai potrivite soluții pentru fiecare pacient, prin integrarea competenței medicale, a colaborării interdisciplinare și a accesului la cele mai avansate opțiuni terapeutice disponibile.

În prezent, pacienta este monitorizată și urmărită medical în cadrul Băneasa Tumor Center Hospital, parte din Leventer Medical Group, sub coordonarea Dr. Augustin Dima și a echipei multidisciplinare. Continuitatea îngrijirii, monitorizarea evoluției postoperatorii și stabilirea etapelor ulterioare de tratament reprezintă o componentă esențială a managementului pacientului oncologic și reflectă angajamentul echipei medicale de a asigura o îngrijire completă, pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile de chirurgie oncologică și despre abordarea multidisciplinară din cadrul Băneasa Tumor Center Hospital, parte din Leventer Medical Group, sunt disponibile pe baneasahospital.com.

Articol susținut de Băneasa Tumor Center Hospital